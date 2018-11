El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), consideró que el llamado que le hizo el último martes su colega y titular del Parlamento, Daniel Salaverry, respecto al caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, responde a un mensaje político.

Como se recuerda, Salaverry le pidió a Segura que sesione cuanto antes a fin de abordar las tres denuncias constitucionales pendientes contra Chávarry. "Quiero invocar a que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que pueda sesionar hoy, mañana,e le viernes, sábado o domingo. Esto de esperar de lunes a lunes es un mal mensaje a la población", exclamó el presidente de la Mesa Directiva.

Al respecto, Segura dijo a “Correo” que siempre sesiona los lunes y que si no lo hizo esta semana otros días fue porque hubo pleno el miércoles, y además el jueves y viernes fueron feriados.

“Son lo que llaman mensajes políticos. No he podido conversar con él (Salaverry). Hablábamos muy seguido antes, cuando salió el tema de los audios. Para mí lo que ha dicho simplemente es un mensaje para las cámaras, porque no tiene nada de racional. ¿Quiere que yo sesione tal día? Que no haga pleno. Cuando yo tenga la seguridad de que pueda sesionar tal día, lo haré sin problemas”, manifestó.

Asimismo, señaló que sería incapaz de entrometerse en una institución autónoma, como el Ministerio Público. “Dejemos de hablar para el micrófono (las cámaras) y hablemos con racionalidad, seamos objetivos”, también exhortó.

Además, sostuvo que está llevando la subcomisión bajo el debido proceso, siendo racional y objetivo. “Yo no voy a aceptar presión en la Subcomisión, de ningún tipo. Ni del Presidente, ni de un fiscal, ni de ningún congresista, porque ante la ley todos los ciudadanos son iguales. Tanto el denunciante, que quiere saber cómo va el tema de sus pretensiones, y los denunciados, que quieren saber en qué situación se encuentran”, sentenció.