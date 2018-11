El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), no descartó que las cuatro denuncias planteadas en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se lleguen a revisar este año, antes de que culmine la legislatura y se ingrese a un receso parlamentario.

Según refirió el congresista César Segura, que el caso del fiscal Pedro Chávarry no se llegue a prorrogar hasta el 2019 “depende de cómo vayamos avanzando” en la calificación de las otras denuncias planteadas con anterioridad a estas.

El legislador de Fuerza Popular ha decidido que durante su gestión al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se revisen las demandas “por orden de llegada”. En ese marco, incluso se han agendado algunas denuncias ingresadas a finales de 2016 para la próxima sesión, prevista para este lunes 19 de noviembre.

“Yo hablo de que son 140 denuncias que están primero que [las del Caso] Chávarry. No son 140 sesiones, no son 140 semanas. El lunes veremos 32 expedientes. O sea, si seguimos sesionando así, en tres o cuatro semanas podremos seguir viendo las de este año. Todo depende de cómo vayamos avanzando, depende de las calificaciones que tengan cada uno de los expedientes”, dijo César Segura en diálogo con El Comercio.

En ese sentido, el representante por Ica pidió a los demás miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que “asistan a las sesiones” a fin de continuar la agenda de trabajo.

“Yo tengo más que dos hijas, no soy papá de ningún congresista. Disculpe la dureza de mis palabras, pero por ahí escuché a un Yonhy Lescano que decía que ellos (Acción Popular) se iban a retirar de la subcomisión si no se veía el Caso Chávarry. Quisiera que viera las asistencias y cuándo va Acción Popular. Total ausencia. Ellos ya se han retirado hace tiempo”, apuntó.

Legisladores de Alianza para el Progreso y Nuevo Perú han pedido este miércoles a Segura que no aplace el debate de las denuncias del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, hasta la siguiente legislatura.

“Si estas denuncias se siguen prorrogando recién se verán en la nueva legislatura. Esto podría jugar en favor de ciertos intereses”, recalcó, por ejemplo, el legislador Oracio Pacori (Nuevo Perú).

─Descarta indicaciones─

Al ser consultado por la declaración de un testigo de la fiscalía, quien refirió que “la finalidad de Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias” en contra de Chávarry a fin de “obtener beneficios futuros”, César Segura aseveró que “nadie tiene por qué marcar la pauta” de su trabajo.

“En las delegaciones que me han dado en la subcomisión he demostrado total independencia. A mí nadie me ha dicho ‘oye, sanciona aquí, sanciona allá’. Eso lo marca la Constitución y el Reglamento del Congreso. Si han vulnerado el Código Penal o la Constitución, yo tengo que demostrarlo”, apuntó.