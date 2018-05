El congresista de Fuerza Popular César Segura se encuentra a la espera de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le remita la transcripción de su última sesión para elaborar el informe final sobre la denuncia constitucional contra los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

“Todavía no me han llegado las transcripciones que me tiene que hacer llegar la Subcomisión [...] La transcripción del último jueves. Yo voy a valorar toda la documentación”, afirmó a El Comercio.

La Subcomisión recibió en su última sesión a Ramírez y Bocángel, quienes acudieron a brindar sus descargos por los videos de la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Kenji Fujimori también había sido citado, pero envió un documento para solicitar una nueva fecha para su declaración.

Por su parte, la presidenta de la Subcomisión, Milagros Takayama, informó que pidió la transcripción de la última sesión a Oficialía Mayor para enviárselo a César Segura, pero aún no ha recibido respuesta.

“Yo imagino que mañana o a más tardar el jueves nos estarán llegando para poder enviarlo a César Segura”, indicó. De ser así, la próxima semana se podría tener listo el informe final.



César Segura, a quien se le delegó la investigación contra los congresistas involucrados en los videos, detalló que una vez recibida la transcripción, corre un plazo de cinco días para la elaboración del informe.

Aseguró que se valorarán los descargos todas las partes involucradas y al ser consultado por la ausencia de Kenji Fujimori, explicó que, en estos casos, las citaciones se realizan solo una vez.

“La Subcomisión se basa en un reglamento. Ese reglamento solamente designa una fecha por única vez y no hay reprogramación válida porque ahí corren los tiempos. Se tomaron los descargos que se hayan hecho llegar”, manifestó.

Finalmente, César Segura indicó que luego de elaborar el informe final, este será presentado ante la Subcomisión, que convocará a sesión y evaluará si lo aprueba o rechaza. De aprobarse, pasa a la Comisión Permanente.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...