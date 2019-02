César Segura indica que no priorizará denuncias contra Héctor Becerril

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), indicó que no priorizará las denuncias planteadas contra su colega de bancada Héctor Becerril, quien ha sido acusado de recibir sobornos por parte de una empresaria, salvo que exista un acuerdo de la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional.

“Si hay alguna denuncia que hay que priorizar, como las ha habido antes, el mecanismo es el siguiente: la Junta de Portavoces tiene que pronunciarse para que la subcomisión asuma, a pedido de la Representación Nacional, un caso en especial”, dijo César Segura en diálogo con El Comercio.

“Antes de la denuncia contra Becerril”, refirió al representante de Ica, existen otras denuncias que involucran, por ejemplo, a ex ministros, ex congresistas y a ex fiscales de la Nación. Agregó que todos los denunciantes “merecen que se vean sus casos”, por lo que continuará abordándolos de forma cronológica.

“Estos [casos] tienen periodos de vigencia, y hay algunos que se nos están cayendo por caducidad. He heredado una presidencia con 140 expedientes como carga procesal y tengo que atender a todos los ciudadanos que quieren justicia”, agregó.

En ese contexto, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aseguró que las denuncias presentadas contra Héctor Becerril (de momento, dos) se abordarán de forma imparcial y transparente en su grupo de trabajo.

Comentó que se está evaluando realizar una sesión este 27 de febrero, pero está coordinando con los demás miembros para que se llegue al quórum respectivo. Este miércoles, Segura se encuentra en Huancano, Pisco, cumpliendo labores de representación.

Consultado por el caso de Héctor Becerril, el legislador de Fuerza Popular manifestó ─a título personal─ que este es un tema que merece investigarse, tanto en el Ministerio Público como en el Parlamento Nacional.

“Se debe investigar, la fiscalía tiene que asumir de oficio este tema, como lo va a hacer seguro la Comisión de Ética. Esperemos también que la Comisión de Ética no se haya creado para ver solamente los casos de miembros de Fuerza Popular”, señaló.

Segura resaltó que un Estado de Derecho lo determina “dos cosas fundamentales: llevar un debido proceso y, segundo, la presunción de inocencia”. “Así que mal haríamos en estar calificando a cualquiera que sea -sea mi partido u otro- de corrupto”, dijo.

“Esto amerita que se investigue. Los dichos de esta testigo, que por cierto no está en el país, y lo que ha respondido el congresista. Aquí estamos en un Estado de Derecho, lamentablemente para muchos que hoy se comportan como si fueran inquisidores”, aseveró.