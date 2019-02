Segura: "No le puedo dar el caso [Chávarry] a alguien que ya adelantó opinión"

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, ha delegado a dos asesores de ese grupo la tarea de proponerle al congresista ponente que se encargará de elaborar el informe sobre las denuncias contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, contó en diálogo con El Comercio.

Aseguró que tratará que la decisión que tome "sea justa" y, en esa línea, agregó que no nombrará "a alguien que ya adelantó opinión".

—¿La Comisión Permanente verá este lunes las denuncias contra Chávarry?

No nos han enviado la agenda.

—¿Solicitará que así sea?

No puedo tomarme esa atribución. La justicia no puede ser plebiscitaria, no puede ser a dedo. La Comisión Permanente tiene varios casos pendientes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué dirán los ciudadanos que están esperando que esos casos se resuelvan?

—¿Qué casos?

No voy a señalar ninguno. Hay muchos.

►El rol de Edwin Donayre en el Congreso

► Comisión Permanente del Congreso sesionará este lunes 11 de febrero

—¿Cuántos?

Varios por aprobar en informes finales, otros que se tiene que citar a audiencia. La Subcomisión está esperando que se resuelva en la Comisión Permanente.

—La oposición a Fuerza Popular en el Congreso pide que el ponente sobre las denuncias contra Chávarry no sea de esa bancada. ¿Atenderá esa solicitud?

Tengo ese problema. No sé a quién le daré esta tarea. Presionan a Fuerza Popular y hablan de blindaje, pero por otro lado, ya asumieron una posición [contra Chávarry]. ¿Qué hago? Si le doy la tarea a alguien de Fuerza Popular, por más nuevo que sea, van a criticar, pero tampoco le puedo dar el caso a alguien que ya adelantó opinión. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay que guardar las formas porque es un ente sancionador. Tiene que guardar el debido proceso, no debe adelantar opinión. Hay un grupo bastante considerable que ya lo hizo, y del otro lado tenemos que todo lo que haga Fuerza Popular está mal.

—¿Cuándo lo definirá?

Es una tarea que, como se dice en el argot popular, me quita el sueño. Trataré de que sea justo, tenga el nombre que tenga el acusado. Estamos en un estado de derecho.

—¿Reconoce que un ponente de Fuerza Popular provocaría que la opinión pública cuestione el caso?

La opinión pública hace eco a lo que ve en las portadas.

—¿Entonces no debería buscar a alguien que no sea de Fuerza Popular? ¿Descarta que se elija a alguien de esa bancada?

Es una tarea que le he encomendado a dos miembros de la Subcomisión. Ellos están haciendo ese análisis. Me entregarán un informe y tomaré la decisión.

—¿Qué miembros?

Son dos asesores independientes. Ellos están al tanto del caso y me presentarán un informe.

—¿Cuándo volverá a sesionar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

No tenemos una fecha definida. Cuando esté en la Comisión Permanente lo consultaré con los colegas y me pondré de acuerdo con ellos porque nos encontramos en receso. Muchos de ellos aprovechan este tiempo para estar con sus familias. Cuando los encuentre en la Permanente, voy a calcular si tendré quórum y no fracasar como en cinco sesiones de las 20 que he convocado desde que asumí la presidencia [de la subcomisión] en agosto. Nosotros hemos estado sesionando como una comisión ordinaria.