El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), afirmó que él respeta la opinión de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, respecto a que Pedro Chávarry debe continuar al frente de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, precisó que su grupo definirá el futuro del titular del Ministerio Público.

“Durante todo mi desempeño como congresista y en los encargos que se han dado me permito trabajar independientemente. Respeto la opinión de mi lideresa, pero este tema [si se acusa constitucionalmente o no a Chávarry] en la subcomisión se verá en el informe final, en el debate y en las secciones pertinentes”, indicó en diálogo con El Comercio.

Segura también dijo que Fujimori Higuchi “no ha adelantado ninguna opinión”, porque la ex candidata presidencial “no es congresista ni mucho menos integrante de la subcomisión”.

“Yo ya he demostrado imparcialidad y algo que el partido profesa es que no blindamos a nadie caiga quien caiga. [La continuidad de Chávarry] es una opinión de la presidenta del partido, es respetable, pero veremos los hechos, veremos el informe y en la audiencia se verá si procede la infracción o no, si proceden delitos o no”, subrayó.

Keiko Fujimori consideró la noche del domingo que Chávarry debe continuar en su cargo, a pesar de los cuestionamientos que pesan sobre él por los audios que protagoniza con el suspendido juez supremo César Hinostroza. Agregó que el titular del Ministerio Público está tomando “medidas positivas” para el país.

“Pienso que sí [debe continuar al frente de la fiscalía], porque las medidas que él está tomando son positivas para nuestro país”, manifestó en el programa “Agenda Política”.

Fujimori Higuchi indicó que “es lamentable” que Chávarry no haya señalado de manera clara que tuvo una reunión con periodistas, que fue promovida por Hinostroza para reforzar su imagen.

“Es lamentable que él no haya señalado claramente que tuvo una reunión con periodistas, una reunión que no tiene nada de malo que lo haga. El fiscal Pablo Sánchez también la tuvo, [pero] con una factura de S/17 mil”, refirió.

Al ser consultada sobre si el fiscal de la Nación le genera tranquilidad, la lideresa de Fuerza Popular señaló que se deben valorar los gestos que Chávarry ha tenido, como “haber ratificado el convenio” de colaboración eficaz con Odebrecht, haberlo hecho público y haber asistido al Parlamento a brindar detalles.