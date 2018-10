El congresista César Segura (Fuerza Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pronunció sobre el último pedido multipartidario para que priorice las denuncias pendientes contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En diálogo con El Comercio, Segura afirmó que el grupo de trabajo que preside “no se va a dedicar a una sola persona” y que no se dejará “presionar” para atender las cuatro denuncias contra Chávarry.

"Todo se va a agendar pero no bajo presiones. Y si siguen presionando, más terco me voy a poner", dijo vía telefónica.

El parlamentario remarcó que en la subcomisión existen actualmente cerca de 160 casos y el 80% de estos tienen más de un año en espera. Aseguró que todas las denuncias serán atendidas, sobre todo las de “ciudadanos comunes y de a pie”.

Asimismo, resaltó que cuando asumió la titularidad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dio prioridad a los casos de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del ex juez supremo César Hinostroza, del ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, del congresista Héctor Becerril y de Chávarry.

"No soy ala de venganza de ningún grupo de poder. Estoy aquí por la ciudadanía y voy a respetar eso", agregó.

Congresistas de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú y Frente Amplio solicitaron hoy a Segura, a través de un oficio, que priorice en la agenda de debate las denuncias pendientes contra el titular del Ministerio Público.

El documento lleva las firmas de Oracio Pacori, Marco Arana, Gilbert Violeta y Juan Sheput.

El pedido fue enviado un día después de que Segura suspendiera la sesión del subgrupo de trabajo, hasta la próxima semana, por falta de quórum. La postergación se dio a pesar de los reclamos para que se discutan con celeridad las denuncias contra Chávarry y otros fiscales supremos.