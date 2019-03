César Vásquez: “Una cosa es ser actor y otra manejar un gabinete”

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, afirma que su partido no cogobierna con el presidente Vizcarra. También dice que ya aprendieron la lección con los casos de los sentenciados Edwin Donayre y Benicio Ríos.



— Salió su colega César Villanueva del gabinete y entró Gloria Montenegro. ¿Esta cuota de APP ha sido un acuerdo previo con el presidente Martín Vizarra?

De ninguna manera. APP no es cogobierno, no es oficialista ni quiere serlo. La participación de los integrantes de nuestra bancada ha sido por invitacion del presidente. Como bancada les damos la licencia respectiva, no podríamos ser mezquinos de impedir que sirvan al país.

— ¿Cuál será la posición?

Apoyar las cosas buenas que haga el gobierno y cuestionar lo que vaya en contra del interés nacional. Y ya he dicho que dudo mucho que Salvador del Solar sea un buen primer ministro.

— ¿No le ve las cualidades necesarias para el cargo?

Esperaba una persona con más experiencia política, cuajado en administración pública. Una cosa es ser actor, manejar un ministerio pequeño como el de Cultura, que es ‘light’, y otra cosa es manejar un gabinete.

— Hay quienes dirán que Villanueva tenía la experiencia pero su gestión no fue del todo satisfactoria.

Lo ideal es que tenga los dos componentes, el técnico y la experiencia política. Para que no lo paseenen los ministerios y para que tenga muñeca en manejo de crisis. Villanueva jugó un rol gravitante, si no hubiese sido por él, no sé si Vizcarra hubiera llegado a este momento. Sentó las bases para garantizar cierta estabilidad al gobierno. Quizás le faltó lo que tiene Del Solar.

— ¿Como una mayor capacidad para comunicar?

Una capacidad comunicacional, carisma, porque Villanueva no es carismático. En cambio nuestro amigo el actor sí es carismático, es conocido, le cae bien a lapoblación porque el actor sabe cómo enamorar a la gente.

— También es abogado y tiene una maestría con especialidad en negociación.

Un buen actor no es cualquiera tampoco. Es un buen profesional, tengo entendido ha estudiados en buenas universidades y ha destacado, es inteligente, pero yo estoy resaltando lo que él tiene y no tenía Villanueva.

— ¿Le darán la confianza?

Sí le vamos a dar el voto de confianza porque no podemos descalificar a alguien de plano. Pese a que no nos parece la persona ideal para continuar con retos tan importantes como el relanzamiento de la reconstrucción o la reforma política. Esperamos metas concretas contra la anemia por ejemplo.

— ¿Edwin Donayre va a ser separado de su bancada?

No. Vamos a evaluar su situación porque el 20 de marzo es su vista de causa y el 22 debe haber un pronunciamiento del PJ sobre su pedido de nulidad de sentencia. ¿Qué pasa si se anula su sentencia?

— ¿Qué mea culpa hacen por haber llevado en su lista a dos sentenciadospor corrupción: Donayre y antes Benicio Ríos?

Quienes hemos sido funcionarios públicos estamos expuestos a denuncias e investigaciones. Solo al que no hace nada probablemente no lo denuncien...

— ¿No hay mea culpa?

Como mea culpa podría decir que si retrocediera el tiempo y supiéramos lo que va a pasar, no los hubiésemos considerado. Eso nos deja una lección para que en las próximas elecciones tengamos mucho más cuidado, y evitemos a gente con procesos en curso.