"No quisiera sentirme culpable de que un anciano enfermo vaya a la cárcel"

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso (APP), bancada a la que pertenece el cuestionado legislador Edwin Donayre, insiste en que el Poder Judicial (PJ) debe resolver en segunda instancia el recurso de nulidad presentado por este último contra una sentencia en su contra. Esto, antes de que el Congreso proceda a levantar su inmunidad parlamentaria.

En la víspera, con los votos de Fuerza Popular, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, aprobó una cuestión previa presentada por el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, a fin de que este grupo espere la opinión consultiva -que no es vinculante- de la Comisión de Constitución sobre la situación de Donayre.

Esto, antes de poner al voto un informe que recomienda admitir a trámite el pedido del Poder Judicial de levantamiento de inmunidad de arresto de Donayre, sobre quien pesa una sentencia de cinco años y seis meses por el Caso Gasolinazo. César Vásquez no asistió a esta sesión pues se encontraba en Cajamarca cumpliendo actividades.

César Vásquez señaló que su bancada no se opone a la admisión a trámite del pedido de levantamiento de inmunidad de Donayre. Sin embargo, argumentó su postura en contra del fondo del proceso.

Indicó que de acuerdo a la Constitución de 1993 se debe garantizar la pluralidad de instancias, y que Donayre tiene derecho a la presunción de inocencia, por lo que debe haber un pronunciamiento en segunda instancia. "Nadie es culpale mientras no se demuestre judicialmente su culpabilidad en dos instancias", mencionó. El Poder Judicial ha respondido al Congreso que no se necesita de una segunda instancia para que la sentencia sea ejecutada.

César Vásquez admite que no es especialista en el tema pero que ha leído y esa es su interpretación. "Yo no soy especialista, me guío por mi sentido común y es la interpretación que yo tengo [...] pero como existen opiniones divergentes se acordó que se pida una opinión consultiva a la Comisión de Constitución", dijo.

Consultado si cree en la inocencia de Donayre, Vásquez respondió que le parece "un buen hombre y confío en él".

"Yo no quisiera sentirme culpable de que un anciano enfermo se vaya a la cárcel y después el Poder Judicial lo libere. Quién resarce después todo ese daño emocional, de salud, moral", continuó.

El legislador también invocó al Poder Judicial a pronunciarse cuanto antes para "salir de dudas". Incluso negó que su bancada busque blindar a Donayre porque su accesitario es Luis Iberico, "uno de los más connotados líderes de APP".