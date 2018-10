César Vásquez: "Al parecer Fuerza Popular sorprendió a Richard Acuña"

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, afirmó este martes que Fuerza Popular sorprendió al portavoz alterno de su bancada, Richard Acuña, al hacerlo firmar una acuerdo de la Junta de Portavoces para exonerar de comisiones la ley del cumplimiento humanitario de la pena para adultos mayores que favorecería al ex presidente Alberto Fujimori.

"Hemos sido muy respetuosos con su dolor, por ahí Ursula Letona no. La falta de comunicación no se ha dado porque él no quiera contestar, sino porque nosotros hemos respetado su duelo [por la muerte de un familiar]. Al parecer Fuerza Popular se aprovechó y sorprendió a Richard Acuña", sostuvo en diálogo con Canal N.

Vásquez consideró que Acuña "actuó de buena fe"; sin embargo, precisó que faltó más coordinación con el legislador.

"Recién ayer hemos conversado. Imagínate, él estaba en los funerales de un familiar muy cercano y pensábamos que no era momento para interrumpir el dolor. Sabemos lo que es perder a un ser querido como para estar interrumpiendo con temas laborales", indicó.

El jueves pasado, el pleno del Congreso puso a debate el proyecto de ley de Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) que beneficiaría al ex mandatario Alberto Fujimori, luego de que la Junta de Portavoces, con las firmas de Fuerza Popular, el Partido Aprista, Peruanos por el Kambio y APP, acordara exonerarlo de su análisis en comisiones para debatirlo ese mismo día.

Poco después, Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio, retiró su firma. Durante el debate, además, se cuestionó que el acta de la Junta de Portavoces lleve la firma de Richard Acuña (APP), quien estaba con licencia.

El proyecto de ley fue aprobado por mayoría y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. El plazo para que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie vence el 5 de noviembre.