El integrante del Parlamento disuelto César Vásquez (Alianza para el Progreso) afirmó que “lo más prudente” sería que Luis Iberico renuncie al cargo de secretario general del partido porque -dijo- tiene una posición contraria a la expresada por la agrupación tras la disolución del Congreso de la República.

“Creo que lo más prudente sería que -antes que nos puedan someter a un proceso disciplinario a todos porque estamos expuestos a eso- él, como secretario general del partido, renuncie o dé un paso al costado porque hay una clara diferencia entre su posición [y la del partido]”, señaló.

Como se recuerda, Luis Iberico -quien votó a favor de la elección de Gonzalo Ortíz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional- es representante titular de APP en la Comisión Permanente del Parlamento.

El último lunes, César Acuña, anunció que se reunirá con los que votaron por la suspensión del presidente Martín Vizcarra, luego de que este disolviera el Congreso el pasado 30 de setiembre, a fin de escuchar sus puntos de vista.

Desde Trujillo, el ex candidato presidencial señaló que quienes votaron para suspender a Vizcarra del cargo y apoyaron la juramentación de Mercedes Araoz como presidenta encargada “tendrán que darle explicaciones al pueblo”.

“Vamos a conversar. Ellos tienen me explicarme y recuerden que en APP no imponemos las cosas. Quien ha votado será responsable de su voto, tendrá que explicarle al pueblo por qué voto, pero no van a querer involucrar al partido”, expresó.

El último martes, Marisol Espinoza fue expulsada del partido de Alianza Para el Progreso (APP), liderada por el excandidato presidencial César Acuña.

Los argumentos que sustentan la decisión están en el voto de Espinoza en la Comisión de Constitución para enviar al archivo el proyecto de adelanto de elecciones, pese a que el partido respaldaba la iniciativa. Asimismo, su decisión de presentar un recurso de amparo contra el presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso.

Vásquez afirmó que es una prerrogativa del presidente de la agrupación de un partido político -en este caso César Acuña- decidir sobre la expulsión o no de sus militantes.

“Tengo entendido que hay una prerrogativa del presidente, que, en situaciones como esta, donde el partido da un pronunciamiento y un militante desobedece y va en sentido contrario, es una prerrogativa del presidente poder hacer la expulsión. Lo hacen en otros partidos”, afirmó en RPP.

César Vásquez dijo que no cuenta con información suficiente sobre el proceso disciplinario contra Marisol Espinoza debido a la “poca comunicación con el Comité Nacional” de la agrupación.

“Yo no soy dirigente, no soy miembro del Comité Nacional, soy un simple militante, exparlamentario. Lo que conozco es que ya se estaba implementando el proceso [disciplinario], que había un reclamo generalizado de las bases que exigían la medida disciplinaria para Marisol Espinoza. Entiendo que ese proceso debe estar dándose”, dijo.

Vásquez manifestó que “es probable” que los integrantes de la bancada de APP sean sometidos a un proceso disciplinario tras su votación el pasado 30 de setiembre a favor de la elección de magistrados al Tribunal Constitucional y la suspensión del jefe de Estado en el cargo.