César Villanueva: “Vamos a abrir las puertas del diálogo”

César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso (APP) y ex gobernador regional de San Martín, será el jefe del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia del país tras una crisis política que derivó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Ante el escenario que le tocó vivir al país, Villanueva aseguró que al asumir el cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) iniciará una ronda de diálogo con las diferentes fuerzas políticas del Congreso de la República.

“Vamos a conversar con todas las bancadas. Apenas tome juramento, estaré reuniéndome noche y día con todas. Vamos a abrir las puertas del diálogo”, aseveró en diálogo con “Correo”.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno será de puertas abiertas. Apuntó que se luchará contra la corrupción y levantará la economía, pues sin esto último no se puede priorizar la educación y la salud, como es la intención del presidente Vizcarra.

César Villanueva también manifestó que su trabajo consistirá en tratar de que el Estado llegue a todas las poblaciones más alejadas y vulnerables del Perú. En esa línea, aseguró que su gestión será descentralizada, pues es lo que necesita el país.

“No vamos a estar metidos en los escritorios, para eso están los viceministros”, señaló.

Consultado por las críticas a su decisión de aceptar el cargo, expresó que “el maleteo y las críticas siempre estarán presentes, pero nosotros no podemos perder tiempo en contestar, sino tenemos que ponernos a trabajar, trabajar y trabajar”. Como se recuerda, Villanueva fue uno de los principales promotores del segundo intento de vacancia contra Kuczynski y, durante ese proceso, aseguró que su interés no era ocupar algún cargo e incluso descartó hacerlo.



Finalmente, adelantó la conformación de “equipos especiales” en el gobierno para destrabar proyectos grandes y pequeños que están paralizados por aspectos burocráticos. “Plata hay, pero los técnicos tienen que resolver los problemas burocráticos. No se moverán de allá hasta que eso no se resuelva”, sentenció.