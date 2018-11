El primer ministro César Villanueva indicó que el Gobierno espera con tranquilidad la decisión de Uruguay sobre el pedido de asilo realizado por el ex presidente Alan García, quien permanece desde el sábado 17 de este mes en la residencia del embajador de dicho país en San Isidro, Lima.

En esa línea, en diálogo con El Comercio, hizo un llamado: “Dejemos con tranquilidad que Uruguay decida de acuerdo a su posición de república soberana”.

También se refirió al viaje que hicieron congresistas del Frente Amplio y el Apra a Uruguay para expresar sus posiciones.

“La visita de congresistas a Uruguay en realidad no abona en contra ni en favor de una decisión que pueda tomar Uruguay. Sin embargo, nosotros tampoco podemos impedir. Es una decisión enteramente soberana a los congresistas. Pero el Ejecutivo se mantiene firme en una posición de señalar que acá no ha habido, hay ni habrá, mientras nosotros estemos, persecución a nadie por sus ideas políticas”, aseveró.

Asimismo, el jefe del Gabinete lamentó recientes enfrentamientos en los exteriores dela residencia del embajador de Uruguay en la capital e instó a la ciudadanía a evitar esas situaciones.

“Cuando Uruguay decida, ahí nosotros también tomaremos una decisión. Y esa decisión la tomaremos de acuerdo a lo que diga Uruguay. Pero lo que podemos adelantar es que nuestra lucha contra la corrupción va a seguir firme”, manifestó también el presidente del Consejo de Ministros.

En ese sentido, consultado por aquellas posiciones que señalan que el Perú no debería dar el salvoconducto a Alan García en caso Uruguay decida aceptar el asilo, respondió: “Lo que puedo decirle a la población del Perú es que confíe en que tiene un gobierno que está luchando y va a seguir luchando contra la corrupción. Cualquier decisión que tomemos será en función de defender todo el proceso de la lucha contra la corrupción”.

Como se recuerda, el Gobierno peruano entregó el pasado martes al embajador de Uruguay, Carlos Barros, un informe con su posición ante el pedido de Alan García.

Al respecto, César Villanueva reiteró que en el Perú existe democracia y respeto a las instituciones y su autonomía.

“Nosotros hemos cumplido con informar a Uruguay exactamente lo que creemos que existe en este país: democracia, no persecución política a nadie por sus ideas, el respeto a la institucionalidad, no tenemos ninguna influencia con el Ministerio Público y el Poder Judicial y, más bien, respetamos esas decisiones cualquiera que sea la que tomen, nos guste o no nos guste”, finalizó.