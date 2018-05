El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que hay una relación cordial entre el Ejecutivo con Martín Vizcarra como presidente y la bancada Peruanos por el Kambio, luego de que Gilbert Violeta señalara, durante el debate para el voto de confianza en el Congreso, que no habría "ni oposición ni subordinación" por parte del oficialismo.

César Villanueva precisó que el presidente Martín Vizcarra ha conversado al menos un par de veces con Peruanos por el Kambio desde que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dejó el cargo, mientras que él ha conversado con la bancada en una sola oportunidad.

"Hemos conversado, han sido reuniones armoniosas de intercambios propios del momento por cómo vieron la salida del presidente PPK y la interpretación que le dan. Es natural para nosotros, pero luego ha habido cordialidad", aseguró César Villanueva en declaraciones a RPP.

El primer ministro también descartó que haya tenido la intención de no saludar a ciertos miembros del oficialismo cuando llegó al pleno del Congreso este miércoles 2 de mayo, como la ex presidenta del Gabinete Mercedes Aráoz y Carlos Bruce. Manifestó que no habló con ellos porque "seguramente estaba pensando en otra cosa".

"No tenemos, ni el presidente Martín Vizcarra ni yo, ninguna cuestión antagónica con ellos", reiteró Villanueva.

El primer ministro recordó que han coincidido con el oficialismo en varias de sus propuestas presentadas ante el Congreso. "En las facultades especiales hemos coincidido en algunas propuestas de ley. Asumimos que nosotros no estamos inventando cosas, sino tomando lo que ellos han avanzado", comentó.