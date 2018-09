El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que si el Congreso no aprueba hasta el jueves 4 de octubre los tres proyectos que quedan pendientes sobre la reforma política, él entenderá que no le dieron el voto de confianza a su equipo. Agregó que el Gobierno no puede estar dialogando “un año, dos años o tres años” para aprobar cambios en la Constitución.

“El lunes hemos conversado con ellos para explicarles en amplitud [la cuestión de confianza] a todas las bancadas y ellos han tomado conocimiento de lo que queremos en el fondo y su decisión ha sido que esto [la reforma completa] lo pueden hacer el 4 de octubre o antes. Nosotros creemos, el pueblo también cree, pero si eso no sucede quiere decir que no nos han dado la confianza, entonces es distinto”, manifestó en conferencia de prensa.

César Villanueva remarcó que la confianza “implica las cuatro reformas más el referéndum”.

El primer ministro reiteró que el gobierno ha actuado “siempre en la línea de respeto a la Constitución” y a una política de diálogo.

“Pero se hace política con diálogo y con acciones, nosotros no podemos estar dialogando un año, dos años, tres años para una reforma, necesitamos plantear, dialogar, ponernos de acuerdo y accionar”, subrayó.

El presidente del Consejo de Ministros, además, dijo que ha sentido que el Parlamento ha escuchado su discurso de manera respetuosa. En esa línea, exhortó a la representación nacional a “reflexionar positivamente”.

César Villanueva le pidió al Congreso “la misma celeridad” que tuvo para aprobar la reestructuración del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia, para hacer lo propio con los proyectos sobre la no reelección inmediata de parlamentarios, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento a los partidos políticos.

“Pasaron más de 40 días para ver una [de las propuestas], para ver la reforma del CNM aprobada por unanimidad con pocos cambios a la propuesta original, lo que cual dice que sí se podía hacer, no era necesario esperar tantos días ni tampoco tantos años para hacer las reformas en este país”, dijo.

“Confiamos que esa misma celeridad que han tomado a partir de la decisión de venir y presentar la cuestión de confianza la tomen para las tres reformas que faltan, para nosotros no será completo si no está las cuatro. Y tampoco será completo si es que eso no se pasa al referéndum”, acotó César Villanueva.