El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, rechazó que existan algún enfrentamiento entre el Ejecutivo y Peruanos por el Kambio, a pesar de las críticas que han emitido miembros de esta bancada contra el premier por presuntamente no responder a solicitudes para reunirse.

"En esta relación del Ejecutivo con la bancada PPK quizá lo que falta es un poco más de coordinación, de reforzar, pero no hay nada ahí que indique un rompimiento de relaciones por lo menos de nuestra parte", señaló Villanueva en una conferencia de prensa.

Los comentarios del primer ministro son en respuesta a los comentarios que hicieran miembros de la bancada Peruanos por el Kambio, como el vocero Gilbert Violeta, Juan Sheput o Guido Lombardi, quienes consideraron que el Ejecutivo no da indicaciones de querer trabajar con los parlamentarios oficialistas.

"Más de un congresista ha hecho llamadas de carácter oficial y formal a la Presidencia del Consejo de Ministros y no ha habido ni siquiera la cortesía de responderlas", manifestó Guido Lombardi en una entrevista a Perú21.

Villanueva respondió señalando que el no responder una llamada telefónica no es señal de querer romper la relación con la bancada PPK. "Yo también los he llamado y no los he encontrado, pero no por eso digo que no me quieren recibir. Seguramente están ocupados", manifestó.

"Hemos leído, visto y escuchado las críticas de algunos congresistas de la bancada, pero nosotros tenemos una conducta política de valorar las críticas pero no perder nuestro tiempo en contestar [...] Por supuesto, nos interesaría tenerlos cerca ayudando, colaborando mutuamente. No tenemos soberbia para decir que no o sí. El Perú es lo que hay que tener por delante", concluyó César Villanueva.