El primer ministro, César Villanueva, dijo hoy que el gobierno aún no tiene una opinión oficial sobre el proyecto de ley que le da a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) la capacidad de fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito. Pero recalcó que dentro del sistema financiero no debe haber islas que estén exentas de control.

“No hay ni habrá ninguna isla de organizaciones relacionadas al manejo del dinero público y privado que no sea supervisado”, dijo esta mañana en declaraciones a la prensa tras participar en el lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Anemia en el distrito de San Juan de Lurigancho.

César Villanueva indicó que el Ejecutivo sentará una posición cuando el Congreso dictamine una ley y la remita al Ejecutivo para su promulgación.

También consideró que las cooperativas de ahorro y crédito no pueden ser comparadas con un banco. Añadió que pueden ingresar en un sistema diferenciado.

“Las cooperativas no pueden ser comparadas con un banco financiero. Que pueden entrar (las cooperativas) a un sistema diferenciado pues pueden entrar pero no es el elemento que hoy día nosotros estamos viendo porque todavía no recibimos la ley del Congreso, tengo entendido que está en debate”, remarcó.

El último jueves, el pleno del Congreso decidió que el proyecto que le daba a la SBS la facultad de fiscalizar a las cooperativas retorne a comisiones para un mayor análisis.

De otro lado, César Villanueva advirtió que han encontrado “planillas fantasma” en el sector público, aunque no brindó detalles al respecto.

“El ajuste presupuestal en el sector público tiene que servir para ser un sector público sea más moderno y ágil, hemos encontrado planillas fantasma”, refirió.

El jefe del Gabinete, además, indicó que el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público manejan de manera autónoma su presupuesto. Por ello, señaló que la exhortación hecha por el gobierno para ahorrar recursos no es una imposición, sino una recomendación.

“Hay sector que manejan [su presupuesto] con autonomía como es el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, a ellos le hemos recomendado [ahorrar], no es una imposición, les hemos pedido que hacer lo mismo [que el Ejecutivo] porque es el Perú el que ganaría, no puedo opinar por cada uno de ellos excepto la recomendación que hemos hecho”, dijo al ser consultado sobre la compra de televisores y frigobares por parte del Parlamento.

“Estoy enfocado en levantar el país”

César Villanueva también afirmó que él está enfocado en “levantar al país” y “no en confrontaciones”, al ser consultado sobre las críticas que hizo la vicepresidenta Mercedes Araoz a su nombramiento como primer ministro. Agregó que respeta la opinión de su antecesora en el cargo, pero que no la comparte.

“Bueno son expresiones de la ex primera ministra, que yo respeto, pero nosotros estamos enfocados en esta tarea de levantar al país, de unir al país y no en confrontaciones. Y siempre para nosotros los temas que escuchamos sea como críticas o elogios tampoco nos marea ni nos pone de mal humor”, dijo.

Villanueva indicó que su papel como promotor del segundo pedido de vacancia en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski fue “público” y que no lo hizo bajo la mesa.

Señaló que el Ejecutivo tiene una “relación cordial” con la bancada de Peruanos por el Kambio. “Estas opiniones [los cuestionamiento de Araoz] o cualquier otra no corta ninguna relación, nuestra conducta es amplia para saber escuchar las críticas y opiniones”, subrayó.

Araoz consideró, en una entrevista con El Comercio, que “el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros”. Añadió que César Villanueva no representa “la posibilidad de una reconciliación adecuada”.