César Villanueva cree que el Congreso “no quiere” el referéndum

El primer ministro César Villanueva cuestionó el accionar del Congreso de la República frente a los proyectos de reforma constitucional judicial y política planteados por el Poder Ejecutivo, y que se busca sean sometidos a referéndum.

Consultado por “La República” por si consideraba si el Congreso desea o no concretar el referéndum, respondió: “De la forma en que trabaja, no... no lo quiere. Porque la propuesta del Ejecutivo está un mes ahí y no hay visos de que esté revisando detenidamente los proyectos. Solo han dicho que es un mamarracho, que le faltan cosas. Y es su opinión, pero la nuestra es que son cuatro propuestas…”.

Si bien hizo la crítica, Villanueva reiteró que las propuestas del gobierno de Martín Vizcarra son debatibles y que el Parlamento todavía “tiene la oportunidad de reflexionar”.

Sin embargo, apuntó que el tiempo para concretar la reforma judicial es la urgencia de carecer un sistema normalizado. En ese sentido, al manifestar que lo que se necesita es seguridad jurídica y estabilidad política, sostuvo que con las demoras pierde el país, no el Ejecutivo ni el Congreso.

“Un Congreso que ve que tiene una crisis de credibilidad, debería reaccionar de manera positiva”, también consideró. Sobre el reciente video de Keiko Fujimori calificando de “populistas” las reformas políticas planteadas, comentó: “Ella dejó entrever que no mira con mucha simpatía el tema de referéndum. Y con una opinión de esa naturaleza y una mayoría dependiente de Fuerza Popular, las posibilidades de que el Congreso apruebe (los proyectos) con la rapidez que el país necesita, son muy difíciles”.

De otro lado, César Villanueva se expresó en contra de que el presidente Martín Vizcarra sea citado por la Comisión de Fiscalización para que responda por el Caso Chinchero en su calidad de ex ministro de Transportes. “Creo que están tratando de atar una cosa con otra, para alterar un poco más la situación política que ya está alterada de por sí. En democracia todo es posible, pero con posiciones encrispadas, meter al presidente en una situación por la que ya fue investigado, no es lo correcto”, sentenció.