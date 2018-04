La situación dada entre el renunciante titular de la Producción Daniel Córdova y un gremio de pescadores artesanales no implica que el Gobierno no tenga una política contra los conflictos sociales, aseveró el primer ministro César Villanueva.

Como se informó, Córdova renunció al citado ministerio y Villanueva informó la mañana de este miércoles que aceptó la dimisión. Esto luego de que se difundiera un video de una reunión entre el economista y miembros de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) el pasado 4 de abril. En esa cita, el ministro ofreció despedir al entonces viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi a cambio de que el gremio levante el paro indefinido que tenía previsto iniciar ese mismo día.

“El circunstancial problema que hubo en esta relación pescadores y ministerio de la Producción no es un indicador de que no tengamos una estrategia [para conflictos sociales], sino es el cómo se ha manejado esta situación. A nosotros nos ha parecido que no es lo más adecuado”, refirió Villanueva en conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, acotando que el camino para resolver las problemáticas debe ser el diálogo.

En ese sentido, criticó cómo Córdova manejó la situación. “A nosotros nos ha parecido que no es lo más adecuado”, señaló el jefe del Gabinete.

Pese a ello, Villanueva consideró que el hecho no descalifica necesariamente al saliente ministro. “Respeto a lo que haya conversado con Daniel Córdova es en relación a su función y se toma una decisión cuando las circunstancias lo ameritan. Y eso no implica que hayamos puesto en tela de juicio las capacidades personales, profesionales del ministro Córdova”, apuntó.

En tanto, César Villanueva manifestó que aún se evalúa quién reemplazará a Daniel Córdova. Mientras tanto, aseguró que el sector Producción no se debilitará pues los viceministros siguen despachando y él realiza un acompañamiento como jefe del Gabinete.

Asimismo, evitó referirse a otro comentario de Córdova, quien durante la reunión con los pescadores afirmó que Vilanueva “jugó cierto papel” para el cambio de presidente en el país.