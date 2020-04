El ex primer ministro César Villanueva aún no puede abandonar el penal de seguridad Miguel Castro Castro, debido a que la Policía Nacional cuestionó, días atrás, la falta de seguridad para que cumpla arresto en su domicilio. El ex gobernador de San Martín es investigado por la presunta recepción de dinero de parte de la empresa Odebrecht.

El 1 de abril, la Primera Sala de Apelaciones la orden de prisión preventiva por la de arresto domiciliario luego escuchar, en audiencia, a César Villanueva, quien afirmó que su salud corre riesgo en el penal, entre otros motivos por el coronavirus. Según señaló el centro penitenciario no cuenta con médicos especializados ni equipos adecuados para tratar sus problemas de salud.

Al respecto, la defensa legal de Villanueva, el abogado César Bustamante, afirmó que las observaciones realizadas por la Policía ya habían sido superadas el jueves último.

“No se ha concretado su excarcelación por un motivo concreto la Dirección de Supervisión de Penal acudió a domicilio el día jueves en la mañana, se subsanaron las observaciones que habían efectuado y ya no hay ninguna observación pendiente. Entendemos que el informe favorable está listo; sin embargo el oficial correspondiente aún no lo firma”, sostuvo.

Dicho informe, añadió, debe ser remitido a la Sala que ordenó su excarcelación para que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecute la orden de arresto domiciliario.

"Estamos esperando que la Policía de Supervisión de Penal remita ese informe a la Sala para que esta oficie al Inpe la excarcelación. Si hubiera algún reparo, la Policía sacaría su informe en ese sentido, pero ya no han encontrado ningún problema", anotó.

Por el momento, informó, Villanueva se encuentra a la espera de que pueda cumplir con la medida impuesta en su domicilio.

Como se recuerda, la sala Superior dispuso que sea excarcelado al ser parte de la población con riesgo de contraer coronavirus y debido a su edad que supera los 70 años.

“La firma del oficio debía hacerse el viernes para que sea enviado a la Sala (...) El señor Villanueva se encuentra bien, hasta donde sabemos en el Penal Castro Castro no hay ningún afectado con coronavirus, pero todo esto es preocupante”, dijo.

Comentó que el día de hoy está coordinando con la Sala Superior a fin de remitir un escrito sobre la situación de Villanueva, dando cuenta de la dificultad que está teniendo para poderse ejecutar la orden de arresto domiciliario.

De no proceder ello, anunció, están analizando la medida judicial correspondiente para que se concrete la excarcelación de su patrocinado.

“Vamos a evaluar (la medida) porque lo que tenemos en miras en este momento es poner en conocimiento de la sala esta situación. Ya los informes se superaron, tanto de inteligencia como supervisión de penales y solo falta la firma. Eso es lo que venimos haciendo y luego evaluaremos depende de lo que suceda”, concluyó.

Villanueva es investigado por la presunta recepción de dinero de la empresa Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador regional de San Martín, a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa en el 2008.