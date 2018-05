El primer ministro, César Villanueva, defendió a los integrantes de su Gabinete Ministerial, luego de que estos hayan recibido críticas de un sector del Congreso.

Villanueva hizo una comparación entre su equipo y la selección peruana de fútbol, dirigida por el técnico argentino Ricardo Gareca, al ser consultado sobre sí siente que sus ministros dan la cara.

“Cuando la selección no estaba conformada por los ‘cuatro fantásticos’, decían que faltaban, porque los demás no eran conocidos. La política es igual, no se hace por nombres, sino por hombres. Hay gente capaz que no es conocida, pero tenemos un equipo que está respondiendo por los medos en estas etapas”, manifestó ayer.

En el Foro de Economía, Finanzas y Política, organizado por el diario “Gestión”, el jefe del Gabinete Ministerial también se refirió sobre las reuniones que sostendrá el presidente Martín Vizcarra con los líderes de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento en las próximas semanas.

“Nos hemos propuesto la tarea de buscar consensos, pero parece que los acuerdos que se consiguen con el diálogo con costumbre de nuestro sistema político”, expresó.

César Villanueva indicó que es “absurdo” y “propio de una política mediocre” que lo califiquen de fujimorista o izquierdista por reunirse con Fuerza Popular o el Frente Amplio.

“La política se ha hecho para dialogar. No podemos estar divorciados con el Congreso, pese a las grandes diferencias, siempre habrá momentos de coincidencias, lo debemos aprovechar”, subrayó.

César Villanueva dijo que está dispuesto a convocar al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la ronda de diálogo que tendrá Vizcarra con los líderes políticos. Aunque precisó que eso dependerá del mandatario.

“¿Por qué no? Sí me reuniría con Pedro Pablo Kuczynski. Aunque la decisión final la toma el presidente Vizcarra”, señaló.