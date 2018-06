César Villanueva dice que evaluarán medidas contra Ley Mulder

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que el Gobierno evaluará las medidas que puede adoptar si la ley que le prohíbe al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados, de autoría del congresista Mauricio Mulder (Apra), es promulgada por insistencia del pleno del Parlamento.

Villanueva evitó responder si el Ejecutivo, como se lo solicitaron diferentes integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio, presentará o no una acción de inconstitucionalidad si la norma es aprobada.

“Vamos a evaluarlo en el Gabinete para ver las medidas que tenemos que tomar para corregir una situación de esta naturaleza”, dijo desde Piura, donde se realiza una nueva edición del MuniEjecutivo.

El primer ministro señaló que la Ley Mulder “limita bastante” la comunicación del gobierno.

“Limita bastante en la comunicación, especialmente la del gobierno con las obras”, remarcó.

César Villanueva, como parlamentario de Alianza para el Progreso, votó a favor de la iniciativa de Mulder cuando esta se debatió en la Comisión Permanente.

Incluso, el ahora jefe de Gabinete fue el único que firmó junto al portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, el pedido para exonerar esa norma de segunda votación. Después dijo que había suscrito el documento por error.

De otro lado, César Villanueva dijo que el presidente Martín Vizcarra no llego a Piura, porque se fue a atender la emergencia por friaje en el sur. "Él no ha venido no porque no quiera, sino porque se fue a atender una situación de emergencia en la zona sur, que está con bajas temperaturas no previstas", mencionó.

Más temprano, Vizcarra sostuvo que no se puede limitar la capacidad del Estado de brindar información a la ciudadanía con racionalidad, por lo cual expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que regula la publicidad estatal en medios privados.

“No estamos de acuerdo con esa norma, el Estado debe tener facilidades para comunicar a la población todo lo que requiere de ella a fin de cumplir sus objetivos”, afirmó.

Indicó, por ejemplo, que una de las prioridades del Gobierno es derrotar la anemia y la desnutrición crónica infantil, para lo cual se hacen esfuerzos a fin de garantizar suplementos vitamínicos y ferrosos.

No obstante, consideró necesario también comunicar a la población estas acciones para lograr su compromiso en esta labor.

“El trabajo del Gobierno requiere del compromiso de la población, pero, ¿cómo llegamos a la población si no es a través de los medios de comunicación?”, acotó.