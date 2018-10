El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que el Perú buscará que España expulse al ex juez supremo César Hinostroza, quien fugó del país el domingo 7 de octubre e ingresó a Madrid ayer por la tarde. El ex magistrado, de acuerdo a un informe de la fiscal Sandra Castro, sería el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Ahorita no hablamos de extradición porque es un mecanismo más complejo, lo que estamos haciendo todos los esfuerzo, a través de la cancillería y de conversaciones al más alto nivel político entre Perú y España, es buscar que [Hinostroza] sea expulsado inmediatamente de España como se ha hecho en otras ocasiones”, dijo en Radio Programas.

Villanueva indicó que con la orden de captura nacional e internacional, emitida anoche por el Poder Judicial, el gobierno del Perú tiene un elemento para plantearles la solicitud de expulsión a las autoridades españolas.

“El juez ha ordenado la captura a nivel nacional e internacional, con esto ya se puede operar, se puede activar la alerta de Interpol, la alerta roja […] La cancillería ha activado todas sus redes, esperamos tener éxito mediante un mecanismo de expulsión, solo con el documento de orden de captura internacional, ya hay un elemento para que en España se puede solicitar [la expulsión]”, refirió.

César Villanueva explicó que el Ejecutivo no podía establecer ninguna limitación a César Hinostroza para que no use su pasaporte.

“El pasaporte diplomático le fue retirado, el pasaporte normal es como el DNI, es un documento personal que no se le puede arrebatar a una persona mientras no haya una orden expresa de un juez”, agregó.

Responsabilidad al más alto nivel

El primer ministro también consideró que el Ejecutivo ha asumido su responsabilidad política al “más alto nivel” por la fuga del ex juez supremo César Hinostroza, con la renuncia de Mauro Medina al Ministerio del Interior. Agregó que era “natural” que el presidente Martín Vizcarra acepté esta dimisión.

“Hemos asumido el pago de la responsabilidad política que nos corresponde y ahora nosotros tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo”, subrayó.

César Villanueva señaló que el Congreso “tiene que hacer su propio examen”, para luego afirmar que el eventual retiro del oficial mayor y otros funcionarios del Parlamento, por no haber enviado la acusación del ex juez al Ministerio Público ni bien fue destituido de la Corte Suprema, es solo la parte “administrativa”.

“Bueno, pero eso es administrativo, nosotros [como Ejecutivo] podríamos [haber retirado] al director de la Policía o al policía que estaba ahí [en la frontera]. No, nosotros hemos empezado por la cabeza e inmediatamente a partir de eso tomamos las decisiones. Otras instituciones hará su auto examen que les corresponde”, acotó.