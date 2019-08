César Villanueva dice que "renuncia" a su inmunidad y se allana a investigación

El congresista de Alianza Para el Progreso, César Villanueva, afirmó que "renuncia" a su inmunidad parlamentaria y se compromete a someterse a cualquier investigación, tras el testimonio del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, según el cual la empresa le entregó dos pagos de US$ 30 mil dólares cuando era gobernador regional de San Martín.

"Acabo de presentar mi renuncia a la inmunidad parlamentaria y mi compromiso de allanarme a cualquier investigación", escribió en Twitter.

Además, expresó que "la justicia y la función parlamentaria no pueden seguir divorciadas".

Según el documento presentado al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, el legislador de APP ha decidido allanarse a "cualquier investigación judicial que pudiera emprenderse para conocer la verdad de los hechos".

"A fin de no afectar la institucionalidad del Congreso de la República, renuncio a mi inmunidad parlamentaria, la cual no debe convertirse en un privilegio que entorpezca la investigación de este cargo específico", indicó.

-¿Villanueva puede renunciar a su inmunidad-



Según el Reglamento Interno del Congreso, los parlamentarios no pueden ser procesados, ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice tramitar un proceso penal en contra de un legislador debe ser formulada por una comisión especial de la Corte Suprema.

Si el pedido judicial llega al Congreso, debe ser analizado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y luego derivado al pleno. El legislador aludido tiene derecho a ejercer su defensa.

Consultado por El Comercio, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, precisó que la inmunidad es una prerrogativa que la Constitución le concede al órgano parlamentario.

"No le pertenece al congresista en términos personales, sino a la institución parlamentaria en su conjunto, él no puede despojarse de algo que no tiene, de algo que no le pertenece, él no puede tomar una decisión a discrecionalidad, la inmunidad solo puede ser levantada por el Congreso a petición de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso penal", enfatizó.

Añadió que Villanueva expresa una "voluntad y deseo de colaborar con la justicia".

"La carta hoy no tiene ningún valor, porque no hay ninguna imputación en su contra, ni existe ningún pedido de levantamiento, él de día de hoy es solo una expresión de acreditar ante la ciudadanía su ánimo de colaborar", puntualizó.

Hernando Zevallos, vocero del Frente Amplio, consideró que el anuncio de Villanueva "no tiene ninguna validez" y señaló que dicho congresista sabe que la única instancia autorizada para levantar la inmunidad es el pleno. "Esa carta tiene solo un impacto político. Un congresista no puede renunciar a su inmunidad", expresó.

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, señaló que la posición del ex primer ministro "es un buen ejemplo, un gesto de que está abierto a una investigación".

Esta semana, el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, para que revele los nombres de las personas a las que se refieren los ‘codinomes’ que aparecen como destinatarios de los pagos que la constructora entregó por 14 obras.

El exejecutivo brasileño declaró sobre el caso de la carretera Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa, proyecto en la región San Martín que Odebrecht obtuvo en el 2008, cuando el exprimer ministro y congresista César Villanueva era presidente regional y reveló dos pagos en efectivo de US$30 mil por la obra (US$60 mil en total), bajo el ‘codinome’ ‘Curriculum Vita’.