A mediados de diciembre de 2015, el entonces candidato presidencial César Acuña anunció la incorporación de César Villanueva, ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, a Alianza para el Progreso (APP). Aseguró que el exgobernador regional de San Martín iba a tener una “responsabilidad grande” en un eventual gobierno suyo.

“La presencia de César Villanueva asegura un buen gobierno […] Él tendrá una responsabilidad grande en el gobierno de César Acuña, así que César bienvenido y a trabajar por nuestro país juntos como hermanos”, manifestó Acuña Peralta.

En aquella oportunidad, el ex presidente del Consejo de Ministros aseguró que si APP resultaba elegido para dirigir el país, se crearía un “gabinete territorial para gobernar con los alcaldes y presidentes regionales”.

A casi cuatro años de esta presentación, Acuña Peralta decidió dejar sin efecto la invitación que su partido le hizo a Villanueva Arévalo. ¿El motivo? La detención preliminar del ex integrante de la bancada apepista, a quien el Ministerio Público acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y de patrocinio ilegal.

El ex jefe de Gabinete Ministerial, de acuerdo al Ministerio Público, habría intentado interferir en la investigación que le sigue el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, por el Caso San José de Sisa.

César Villanueva, de esta manera, se sumó a Edwin Donayre y Benicio Ríos, ex congresistas de APP con problemas con la justicia. El primero fue sentenciado a cinco años de prisión por el ‘gasolinazo’, mientras que el ex alcalde de Urubamba (Cusco) recibió una condena de siete años de cárcel por colusión agravada.

Para el politólogo de la PUCP Esteban Valle Riestra, la situación de estos tres ex integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso en el Parlamento disuelto puede “debilitar la marca partidaria” de la agrupación de Acuña de cara a las elecciones congresales del 26 de enero próximo.

“A todos los partidos que tengan personajes vinculados a la corrupción, les va a pasar factura, sobre todo porque la corrupción será uno de los ejes de la campaña, que será muy corta. Y sí [las sentencias a Ríos y Donayre y una posible prisión preventiva a Villanueva por los presuntos sobornos de Odebrecht] puede debilitar la marca partidaria [de APP]”, subrayó a El Comercio.

Dudas sobre el compromiso en lucha anticorrupción

El analista político Pedro Tenorio consideró la relación de César Villanueva, Donayre y Ríos con APP salpicará a la agrupación.

“Ponen en entredicho el grado de compromiso de Alianza para el Progreso en la lucha anticorrupción, que es un tema importante para los votantes. Estas personas que han estado vinculadas a la bancada sin duda serán un lastre, un peso ante las promesas que APP puede hacer en estas elecciones”, manifestó.

Agregó que las propuestas de cambio y de lucha del partido de César Acuña contra la corrupción “no serán creíbles, a raíz de estos casos de alto perfil”.

Luis Benavente, analista político, dijo que no cree que las investigaciones a Villanueva tengan “un mayor impacto en APP”, porque la conexión del ex primer ministro con el agrupación no ha sido fuerte.

“La conexión no es muy directa, el porcentaje de peruanos que sabe que Villanueva estaba vinculado a APP es pequeña, no es una vinculación fuerte. No creo que tenga un mayor impacto en el proceso electoral, no creo que eso aumente ni reduzca los votos de los candidatos de APP. Por otro lado, el tema [de tráfico de influencias] es uno que compromete exclusivamente a Villanueva”, remarcó.

“Se filtró gente indeseable”

El ex parlamentario Omar Chehade, quien postula por APP al Congreso, indicó que lamentablemente en el 2016 se filtró “gente indeseable” en el partido de Acuña.

“Hay casos como el de Villanueva que es imposible detectarlo, este señor engañó a todo el Perú, incluyendo a dos presidentes, a Ollanta Humala y a Martín Vizcarra que lo nombraron primer ministro. La autocrítica siempre será posible, pero hay caso de difícil detección”, señaló en comunicación con este Diario.

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez Farías, dijo que en el 2016 nadie podía objetar la invitación a César Villanueva, porque no se conocía sobre los presuntos pagos que Odebrecht le habría hecho por la licitación de la carretera de San José de Sisa. “El tiempo nos demuestra lo contrario y rechazamos de manera profunda todos los actos de corrupción vengan de donde vengan. Si es culpable, tiene que pagar”, refirió.

El ex gobernador regional de La Libertad criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Ministerio Público y el Poder Judicial por no unir esfuerzo en la elaboración de una plataforma que le dé a los partidos la posibilidad de evaluar a las personas que intentan ser candidatos.

Agregó que la Ventanilla Única solamente registra sentencia firmes, pero no en primera instancia ni tampoco las investigaciones preparatorias.

Valdez Farías, quien también es candidato al Parlamento por APP, reconoció que debieron retirar antes la invitación a Villanueva.

“Sí asumimos responsabilidad de no haberle quitado la invitación anteriormente, pero nunca es tarde”, expresó.

Al ser consultado por Donayre y Ríos, el secretario general apepista respondió que cuando “estos señores vinieron al partido como invitados no tenían ninguna sentencia en contra”.

Para concluir, Valdez Farías aseguró que su partido ha aprendido de sus errores, de cara a las elecciones de enero.

El Comercio detectó que 10 candidatos de APP a los comicios al Congreso registran sentencias.

Los datos

El fiscal Juárez Atoche solicitó este miércoles que el Poder Judicial dicte una orden de 18 meses de prisión preventiva contra César Villanueva Arévalo por el Caso Odebrecht.

El Poder Judicial evaluará mañana la solicitud formulada por la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales para que ordene comparecencia restringida e impedimento de salida del país para Villanueva por otra investigación: la referida a los presuntos delitos de tráfico de influencias y de patrocinio ilegal.