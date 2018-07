El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que se siente optimista con el desempeño que tendrá el Congreso con Daniel Salaverry como nuevo presidente de la Mesa Directiva y el respaldo que espera obtener sobre el referéndum que planteó el mandatario Martín Vizcarra.

"Creo que la lectura de la realidad en la que estamos va a ser buena por parte de Congreso en su conjunto y, obviamente, no se exceptúa de eso a Fuerza Popular y particularmente a Daniel Salaverry", declaró César Villanueva en el programa Agenda Política.

El primer ministro reconoció que el Parlamento —y Fuerza Popular específicamente— ha sido "confrontacional" en el pasado, pero dijo que, en esta coyuntura de crisis, lo que todos los políticos deben confrontar son los problemas en los sectores política y justicia que atenderán a través de un referéndum.

"¿Qué es lo positivo en un Congreso que está bastante observado, desprestigiado? Que en momentos importantes ha sabido tomar decisiones en conjunto [...] En momentos difíciles, el Congreso ha asumido un papel", comentó César Villanueva en la entrevista a Canal N.

Horas después, en declaraciones a RPP, defendió la iniciativa del Gobierno de presentar proyectos de reforma constitucional para un referéndum al considerar necesario que se aceleren cambios en los aspectos que tratarán, incluyendo la reelección de congresistas.

"Si no golpeas el avispero, las avispas no salen a reclamar. Lo importante es poner el debate mediante el referéndum", señaló el primer ministro al recordar que hay diversos proyectos de ley similares a los que planteará el Ejecutivo, pero que no han sido atendidos en el Congreso.

César Villanueva recordó que una modificación constitucional a través de dos votaciones en dos legislaturas implica una espera de dos años. "Demora mucho. Por eso nuestra posición es firme de hacer el referéndum de todas maneras, porque estamos en tiempo de crisis. No podemos otra vez prolongar un año o dos para llevar estas dos reformas fundamentales para el país", concluyó.