El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo esperar que el debate de los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo no demoren para que se pueda realizar el referéndum que propone el Ejecutivo a fin de año.

"Espero que esto no demore más y podamos tener para abreviar el proceso de un referéndum a fin de año", sostuvo en diálogo con el Canal del Congreso.

Explicó, en esa línea, que desde el Gobierno no le han puesto plazos al Congreso, sino que han "hablado de urgencia" de la reforma, puesto que hay un "vacío" institucional al no haber Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"De [el Parlamento] ha salido la expresión de que estamos poniendo los plazos, que no son mesa de partes. No, lo que hemos hecho es presentar unas cuatro propuestas de reforma de la Constitución por la urgencia, hablar de urgencia es hablar de sesiones rápidas, pero no estamos poniendo un plazo perentorio", señaló Villanueva.

"No estamos con el CNM en funcionamiento y no podemos tener ese vacío por lo tanto hay que trabajar a la mayor brevedad posible, entonces, ese es el pedido al Congreso", remarcó.

Al ser consultado por la Reconstrucción con Cambios, el primer ministro dijo que la misma " está caminando mucho más rápido" que en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Añadió que la población "puede tener la seguridad de que al terminar el año 2021" se habrá completado.

César Villanueva brindó estas declaraciones desde el Parlamento, a donde acudió para explicar ante el Pleno los avances en el cumplimiento del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en el norte del país.