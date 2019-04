César Villanueva: No esperaba una medida como la detención preliminar contra PPK

El congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso) dijo estar sorprendido ante la decisión del Poder Judicial de dictar una orden de detención preliminar por diez días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por las investigaciones por presunto lavado de activos.

Villanueva señaló que esta medida no era algo que podía preveer cuando inició el segundo proceso de vacancia contra Kuczynski antes de que renunciara al cargo de presidente de la República en marzo del 2018.

"No [lo preveía]. Cuando nosotros, particularmente yo, tomé esa decisión y lo hice pública y transparentemente, fue una decisión política sobre la situación. Eso fue por una responsabilidad política, un juzgamiento político a través del Congreso pero no referido a temas administrativos o penales que no nos corresponden", dijo en declaraciones a Canal N.

"Yo no esperaba una medida [de detención preliminar] ni lo espero como ser humano. Espero que la evaluación y el juzgamiento estén dentro del marco normativo de la ley", añadió César Villanueva.

El ex primer ministro descartó que esta detención preliminar pueda ser considerado como una "cortina de humo", aunque expresó su deseo de que el Ministerio Público pueda sustentar su decisión contra PPK.

"Lo que necesitamos es empezar a confiar en nuestras instituciones y eso me lleva a tener optimismo en que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan razones suficientes para tomar esta decisión, no solo en el caso de PPK sino en todos los casos", manifestó.

El ex presidente PPK fue detenido preliminarmente esta mañana y trasladado a la Prefectura de Lima luego que la fiscalía solicitara diez días de detención preliminar contra él y otros dos coinvestigados: su secretaria Gloria Jesús Kisic y su chofer José Luis Bernaola.