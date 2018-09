César Villanueva y las frases que dejó su discurso ante el Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se presentó este miércoles ante el pleno del Congreso de la República para sustentar el pedido de cuestión de confianza.

Durante su discurso, César Villanueva refirió que no se aceptará la aprobación parcial de reformas sino que “son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país”.

El discurso del jefe de Gabinete duró alrededor de 25 minutos. Allí, César Villanueva indicó que el solicitar la cuestión de confianza no es una “amenaza” y remarcó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no tiene una intención de postular a una reelección.

“Alguien insinuó ‘es un golpe de Estado’, que ‘están calentando los motores para que vengan a tomar el Congreso los tanques’. No. Debemos tener la humildad para saber que en momentos difíciles una población desilusionada, frustrada, que dice váyanse todos, sin embargo, todavía apela a una herramienta constitucional como el referéndum para decir esta es mi voz en estos cambios”, apuntó.

En esa galería, revisa las frases que dejó el primer ministro César Villanueva tras su presentación en el Congreso.