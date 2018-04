César Villanueva y todo su Gabinete Ministerial [FOTOS]

- / -

Javier Pique, ministro de Vivienda. Es ingeniero civil de la UNI. Ha cursado estudios de postgrado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde obtuvo el grado de Master of Science in Civil Engineering en 1974, Master of Science in Naval Architecture and Marine Engineering y Doctor of Philosophy in Structural Engineering en 1976. Ex director e investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, Cismid de la UNI (1995-1999). Ex funcionario internacional del Acuerdo de Cartagena (1978-1988). Autor de publicaciones de diseño en madera. Presidente del Comité Permanente de la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente. Es autor de artículos y libros sobre diseño de estructuras sismorresistentes. (Foto: Presidencia de la República)