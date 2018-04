César Villanueva: “El gobierno no tiene alianzas con la corruptela”

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó hoy que el gobierno “no tiene alianzas con la corruptela”, al responder sobre la visita que hizo el último lunes el ex congresista fujimorista Óscar Medelius, condenado a ocho años de prisión por el delito de peculado, a Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente Martín Vizcarra.

Villanueva precisó que Medelius ingresó a la Casa de Pizarro acompañando al ciudadano chino Lin-Yun Yo y al empresario Francisco Lora Morgan. Añadió que la cita con el mandatario fue solicitada por el primero.

“Este gobierno es absolutamente transparente. El presidente Vizcarra ha tenido diversas reuniones con empresarios, políticos y personalidades, todas totalmente transparentes, no a puertas cerras ni con cosas que ocultar […] Este gobierno no tienen alianzas con la corruptela, no tiene alianzas escondidas”, remarcó.

El primer ministro indicó que en la cita con Yun Yo, Lora Morga y Medelius el único que habló fue el ciudadano chino.

Detalló que Yun Yo le presentó al jefe de Estado “ideas de inversión” durante 15 minutos y luego se retiró con sus acompañantes.

“En esa reunión de 15 minutos o menos, el único que habló fue Yun Yo, el presidente escuchó las ideas y propuestas de este señor, pero no tuvo un intercambio de palabras con el resto, no hay nada aquí de qué sospechar o dudar”, subrayó.

César Villanueva también señaló que Vizcarra no autorizó el ingreso de Medelius el 19 de julio del 2007, cuando el sentenciado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000 fue recibido por César Augusto Caro Jiménez, trabajador del despacho de la primera vicepresidencia.

El jefe del Gabinete Ministerial aclaró que cita que tuvo Vizcarra con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Luis Carlos Marchese Montenegro, fue independiente a la que sostuvo con Yun Yo.



Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Óscar Medelius ingresó a las 4:39 de la tarde y salió a las 6:00 de la tarde por la puerta de Desamparados.

(Foto: Presidencia) Archivo El Comercio

Durante el juicio en contra de Medelius Rodríguez, la colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi declaró que ella preparó varios paquetes con más de US$200.000 para entregárselos al ex congresista “con el objetivo de que este preparase la campaña electoral" de la segunda reelección de Alberto Fujimori.

En setiembre del 2009, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de ocho años de prisión efectiva que la Sexta Sala Anticorrupción ya había dictado contra el ex legislador Medelius un año antes.

De acuerdo al Registro de Deudores de reparaciones civiles del Ministerio de Justicia, Óscar Medelius Rodríguez no ha pagado un solo sol al Estado de los S/5’000.000 que adeuda.

(Foto: Minjus) Archivo El Comercio

El ex notario, además, fue abogado, tras salir de prisión, de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias ‘Caracol’.