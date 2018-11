César Villanueva: "No hay persecución política, ni presos políticos"

César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que en el Perú no existe una “persecución política, ni presos políticos”, en alusión a la orden de prisión preventiva por 36 meses que cumple la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“En el país no hay presos políticos. No hay persecución política, ni presos políticos. Quienes están presos están por orden de la ley y no por una orden política de nadie”, manifestó en declaraciones a la prensa en Piura.

Villanueva también dijo que la separación del fiscal José Domingo Pérez de la investigación del Caso Chinchero es una "decisión interna" del Ministerio Público. Añadió que el Ejecutivo no tiene relación con esta medida.



“Desafortunadamente es una decisión interna del Ministerio Público. El Ejecutivo no tiene una interferencia ni manera de cómo hacer las cosas ahí adentro. Es una decisión interna [...] Se tendrá que justificar [el retiro de José Domingo Pérez]”, añadió.

El jefe del Gabinete, además, subrayó que “la democracia en el Perú es fuerte” y negó las denuncias de un intento de golpe de Estado anunciado por el ex presidente Alan García, porque el Gobierno "trabaja estrictamente dentro del marco constitucional".

“La democracia en el Perú es fuerte. El presidente ya ha mencionado que somos un Gobierno que estamos trabajando estrictamente en el marco constitucional y lo seguiremos haciendo. Si García habla de golpe de Estado, no sé a qué golpe de Estado se referirá”, comentó.

César Villanueva brindó estas declaraciones en una visita al buque hospital estadounidense USNS Confort, el cual viene haciendo una campaña de salud en el norte del país. El primer ministro manifestó que este tipo de actos solidarios refuerzan las relaciones bilaterales entre el Perú y Estados Unidos.

“Es un gesto de solidaridad, es un gesto de reforzar las relaciones de Perú y Estados Unidos de una forma hermosa de cuidar la vida. Como peruano y el presidente del Consejo de Ministros, en nombre del presidente [Martín Vizcarra], le he transmito a ellos nuestro orgullo de que estén en esta misión de paz”, acotó.