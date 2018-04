El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, consideró que, tras las reuniones que sostuvo con las bancadas parlamentarias, el Ejecutivo ha cubierto el “vacío de diálogo” que tenía con el Congreso.

“Hemos cubierto un vacío de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo [...] A partir de estos diálogos, hay una mayor predisposición para encontrar coincidencias en los grandes temas sobre los que estamos conversando acá”, expresó.

El primer ministro contó que ha recibido “propuestas y recomendaciones de todos”. Al ser consultado por “La República” si Peruanos por el Kambio sigue siendo la bancada de Gobierno, respondió: “Pienso que sí. Hemos conversado con ellos”.

En esa línea, César Villanueva señaló que sí existe oposición en el Congreso, ya que la bancada oficialista “es chica”. Agregó que trabajarán con diálogo y por ello, ha propuesto mantener una agenda política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Yo confío en lo que vamos a hacer. Yo confío en el diálogo. Y el diálogo lo vamos a tener con todos los partidos políticos. Mi confianza es con todos. Y eso es con base a propuestas sobre la mesa”, afirmó.

El jefe del Gabinete manifestó su deseo de tener “un Congreso en donde podamos discrepar y coincidir” y dijo que espera poder llegar a entendimientos con todas las bancadas.

Por otro lado, sostuvo que el Perú no es un país viable actualmente e indicó que debe hacerse “un recambio de la estrategia económica”.

“No [es un país viable], en estos momentos no, tal como está yendo, no. Porque tienes una inversión pública que se cae y arrastra a la inversión privada, y encima tenemos gastos corrientes elevados. Si seguimos así es obvio que no vamos a tener un país viable”, consideró.



