El primer ministro, César Villanueva, aseguró que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no asumió el mando del país “para ser populares” sino para contribuir a su mejora y desarrollo.

Villanueva tuvo estas declaraciones al ser consultado por las críticas tras los recientes incrementos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas, autos nuevos, bebidas azucaradas, tabaco y licor.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que los ajustes debieron “hacerse desde el gobierno del presidente Ollanta Humala” y que no fueron realizados por temor a mellar su rédito político.

“Se debe tomar decisión política, la tiene que tomar el presidente y el primer ministro […]. Si el ministro de Economía dice ‘hay que hacer esto’ y ellos [responden] ‘no, pero va a haber reacciones negativas por esto’. Nosotros no hemos entrado a ser populares, nosotros hemos entrado a gobernar bien por el país y es el momento”, expresó el primer ministro César Villanueva en ATV.

“Nosotros decidimos apostar ahora, antes que lamentarnos después. Y de tal manera que esa es la decisión que se ha tomado porque encontramos una caja fiscal vacía, una tendencia a la baja en la economía”, añadió más adelante.

Al renglón seguido, César Villanueva señaló: “Nosotros estamos tomando las decisiones que el país necesita, si por eso nos van a juzgar, que nos juzguen, pero tomamos las decisiones que le conviene al país”.

─Reuniones con líderes─

Por otro lado, el primer ministro confirmó que en julio comenzarán las reuniones del Ejecutivo con los diferentes líderes políticos del país.

“Nosotros tenemos el respeto y el aprecio por todos y vamos a conversar con todos. Tendrán algo que aportar al país, porque sino no estuviesen en política”, acotó.

En tanto, señaló que “si las circunstancias se dan, se conversará con el ex presidente” Pedro Pablo Kuczynski y remarcó que “los hechos políticos demostraron que no estaba a la altura que debería estar”.

“Yo no le corté la cabeza al ex presidente Kuczynski, él se la cortó solo, no nosotros. […] Como persona, obviamente le sigo teniendo la misma consideración que le he tenido siempre”, apuntó Villanueva.

MÁS EN POLÍTICA: