Este miércoles finalmente se dio la sesión extraordinaria del pleno del Congreso a fin de que el primer ministro, César Villanueva, sustente el pedido de cuestión de confianza que se anunció el último domingo.

La jornada en Palacio de Gobierno inició desde muy temprano, con una sesión del Consejo de Ministros prevista para las 6:00 a.m. Tras su reunión, el presidente de la República, Martín Vizcarra, salió a despedir al gabinete antes de su presentación ante el Congreso.

“[Tenemos] toda la confianza de recibir la confianza el día de hoy, no solo como Ejecutivo, sino la confianza como representantes de todo el pueblo peruano”, refirió Martín Vizcarra a la prensa apostada en los exteriores de Palacio.

Luego de ello, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y su Gabinete Ministerial, se dirigieron por el tradicional jirón Junín hasta el Parlamento.

Al hacer su ingreso al hemiciclo del Congreso, Villanueva saludó a la Mesa Directiva y a los parlamentarios de las diferentes bancadas. Al promediar las 9:20 a.m., dio inicio a su discurso.

“Los cuatro proyectos de reforma constitucional son parte de un proyecto integral, son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país. Por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro, como lo establece un compromiso de diálogo alturado que hemos tenido”, inquirió ante la Representación Nacional.

Tras 25 minutos de la exposición de sus dos políticas principales para la cuestión de confianza (lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones) César Villanueva se retiró junto a sus ministros del pleno. Inmediatamente después, los legisladores iniciaron el debate.