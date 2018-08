El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, negó que exista algún “pacto escondido” entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a raíz de dos reuniones que la fujimorista admitió que sostuvieron.

“Hay muchas conversaciones de consultas que se pueden hacer, pero no es un pacto escondido ni nada bajo la mesa y pueden ser reuniones privadas que no tienen nada”, afirmó en entrevista a “Panorama”.

César Villanueva señaló que en la reunión entre el jefe del Estado y la lideresa del partido naranja se conversó “sobre las líneas políticas centrales” que estaba planteando el Gobierno. Acotó que son temas que se ven con “todas las organizaciones políticas”.

“Eso no es un elemento oscuro ni debajo de la mesa que no se pueda revelar y si la señora Fujimori lo ha hecho de parte, me parece bien. No veo qué tengamos que esconder, especialmente el presidente Vizcarra”, expresó.

El primer ministro afirmó que el evento no puede ser considerado como un hecho oculto, ya que él mismo conocía de la reunión. Al ser consultado por las razones por las que el presidente negó este encuentro, respondió:

“Yo no sé. Puede haberse olvidado. El 30 de abril o fines de abril yo señalé públicamente la importancia de la reunión de bancadas para el tema de las facultades especiales, pero inmediatamente señalé la necesidad como tiene que ser ahora y siempre de que los líderes políticos se reunieran y conversaran con gente del Ejecutivo”, indicó.

-Referéndum-

Respecto a las críticas de Keiko Fujimori a la prioridad que Vizcarra le está dando a la reforma política en vez de a temas “urgentes”, como la reconstrucción del norte, la lucha contra la delincuencia, entre otros, César Villanueva aseveró que “todos” los temas son prioritarios y están “encadenados” unos a otros.

“El tema de la delincuencia crece cuanto más corrupción hay. Entonces hay una urgencia no de parchar el tema, sino de hacer una reforma que —creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso— y es una reforma que empieza ahora, pero va a tener continuidad”, acotó.

Asimismo, dijo no ver que “el tiempo resulte muy ajustado para discutir” los temas de la reforma. Agregó que así como se lanzan críticas, también deberían sugerirse cómo mejorar los proyectos.