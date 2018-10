César Villanueva: las mejores frases que dejó en la entrevista con El Comercio

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, conversó, en una entrevista con El Comercio, respecto los últimos temas políticos que atraviesa el país y respondió a las críticas en contra del presidente Martin Vizcarra.

Sobre el proyecto que plantea el retorno a la bicameralidad, el jefe del Gabiente indicó que respaldó el proyecto del Congreso, porque si no lo hacía su decisión podía influenciar en el pleno para que no aprueben la reforma política.

Remarcó que esta propuesta del Gobierno fue desnaturalizada, porque propone un desequilibrio entre Ejecutivo y Legislativo.

“Votamos [a favor de la reforma sobre bicameralidad] porque hacerlo en contra e inducir al resto iba a hacer que no haya reforma y no llegábamos a la fecha límite que el mismo Congreso fijó. (…) Pero no hemos cambiado. Cuando el ministro y yo votamos [a favor], es porque queríamos que de una vez se aprobara esa propuesta bicameral en la cual creemos firmemente”.

“Era mejor dejarla pasar para que la población tome su decisión cuando responda sí o no. Por eso pedimos el referéndum, es el instrumento democrático más importante y olvidado en el país, no solo para empujar estas reformas, sino para recuperar las organizaciones y la confianza en la política”, agregó.