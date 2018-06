El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, afirmó que desde el Ejecutivo “no hay ningún problema” con la bancada de Peruanos por el Kambio, pese a las críticas que recibió el último jueves de parte de la vicepresidenta y parlamentaria, Mercedes Araoz. Agregó que está dispuesto a mejorar la coordinación con el oficialismo.

“De mi parte no hay ninguna diferencias con ellos, lo he dicho una y mil veces. Si ellos tienen una opinión diferente es problema de ellos, pero por nuestra parte [el Consejo de Ministros] no hay ningún problema y la coordinación siempre estará abierta de nuestra parte”, manifestó ayer en comunicación con El Comercio.

Villanueva evitó responder a los cuestionamientos que le hizo Araoz, quien consideró que el primer ministro desvalorizó el rol de su agrupación.

“Son las opiniones de la señora Araoz, de las cuales yo no voy a comentar absolutamente nada”, remarcó.

El primer ministro también dijo que el mandatario no le ha preguntado por la relación que tiene con el oficialismo. “Siempre estamos dispuestos a mejorar la coordinación, no solamente yo, sino todo el Gabinete, siempre estamos con la disposición”, añadió.

César Villanueva, además, precisó en las citas semanales que sostendrá con la bancada de Peruanos por el Kambio se deben evaluar temas concretos.

“Si ellos tienen la voluntad de querer hacer las cosas respaldando al gobierno, nos parece muy bien, bienvenidos sean”, refirió.

Al ser consultado sobre si cree que existe recelo del oficialismo en su contra por haber sido el promotor del segundo pedido de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, César Villanueva dijo que esa pregunta se la deben trasladar a los congresistas.

“Es el último intento”

Por su parte, el congresista Carlos Bruce (PPK) consideró que su bancada no tuvo una mala relación con el Ejecutivo, sino que esta simplemente no existió. “Nosotros no nos juntamos con nadie del gobierno desde hace más de un mes, la primera ha sido con el presidente, en una cita que fue social”, dijo.

Bruce opinó que este será el “último intento” de establecer una relación con el Ejecutivo. “Si esta se vuelve a quebrar veo muy difícil que nos podamos volver a juntar”, acotó.