Los congresistas de Peruanos por el Kambio se reunirán con el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, el próximo martes en Palacio de Gobierno. Es la primera cita que sostendrán, luego de que los parlamentarios Mercedes Araoz, Juan Sheput y Carlos Bruce criticaran duramente al ex gobernador regional de San Martín por “desvalorizar” a la bancada y no coordinar con ella.

En la cena que tuvieron esta semana con el presidente Martín Vizcarra en un restaurante en San Isidro, los parlamentarios, de acuerdo a fuentes, responsabilizaron a Villanueva de la crisis. Tras ello, el mandatario les prometió mejorar el trabajo conjunto y como muestra estableció citas semanales de trabajo.

Para el analista político Enrique Castillo, en la bancada de Peruanos por el Kambio “hay un verdadero resentimiento” con el también congresista de Alianza para el Progreso (APP) por el rol que tuvo durante el segundo pedido de vacancia en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“En la bancada oficialista hay un verdadero resentimiento con César Villanueva, que lo expresa Araoz en su calidad de vicepresidenta, pero que lo sienten otros congresistas como Sheput, Bruce y Violeta y no solamente por la forma cómo trabajó Villanueva en el tema de la vacancia, sino por la forma cómo ha desvinculado al gobierno de la bancada”, dijo a El Comercio.

Castillo también consideró que no existe una agenda en común que una a Peruanos por el Kambio con el Gabinete Ministerial.

“Mientras que los congresistas quieren la implementación del plan de gobierno de Kuczynski, Vizcarra y Villanueva están en otra línea, la de mantener la matriz económica y tomar distancia de todo lo hecho por el ex presidente. En esa medida, la cohesión entra ambos va a ser muy difícil. Lo más probable es que haya un relación más cosmética que unión real”, subrayó.

“Mientras tenga el respaldo de FP, no responderá”

Arturo Maldonado, profesor de Ciencias Políticas de la PUCP, opinó que en la bancada oficialista hay dos grupos: uno liderado por Araoz y otro en el que están los parlamentarios del interior del país, que tienen una mejor relación con el presidente y el primer ministro.

“Durante el gobierno de Kuczynski hubo muchas fricciones y quejas por sentirse relegados, ahora estos congresistas provincianos tienen una mayor comunicación con el Ejecutivo y eso les permite gestionar favores para sus regiones. Con ellos el Ejecutivo puede tener una relación que puede perdurar”, remarcó.

Maldonado también sostuvo que el primer ministro evitará responder a los cuestionamientos del oficialismo “en tanto tenga el apoyo de Fuerza Popular”.

“Mientras tenga el respaldo de Fuerza Popular, no tendría por qué responder, como lo está haciendo ahora. Tendrá problemas si en algún momento el apoyo del fujimorismo que es implícito y tibio, pero no formal, se le voltea. Ahí es cuando necesitará de la bancada de Peruanos por el Kambio, pero toda y no solo una parte [los parlamentarios del interior]”, comentó.

Castillo, por su lado, dijo que no cree que Peruanos por el Kambio establezca una “relación real” de trabajo con el Ejecutivo mientras César Villanueva continúa al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Creo que esta relación no va a mejorar en la medida de que Villanueva continúe como primer ministro […] No digo que el presidente tenga que elegir [entre su bancada o su jefe de Gabinete], pero no creo que Villanueva dure los tres años de gobierno, hay un natural desgaste que se puede producir”, acotó.