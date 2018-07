El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, volvió a señalar que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debió suspender su juramentación al cargo por verse involucrado en la difusión de audios donde se le escucha intercambiar favores con el juez supremo César Hinostroza.

Pese a esta opinión, expresada tanto por él como el nuevo ministro de Justicia, Vicente Zeballos, Villanueva aseguró que el Ejecutivo respeta la decisión que tomó la Junta de Fiscales Supremos, la cual opinó a favor de la toma de mando de Pedro Chávarry.

"No estamos calificando al doctor Pedro Chávarry, no estamos juzgando, no tenemos competencia para eso. Sino que con el ambiente, tal y como está, es mejor tener a las autoridades libres de sospechas", expresó en ATV.

César Villanueva dijo que, por la institucionalidad y el resguardo de su imagen, Pedro Chávarry debería aclarar cualquier cuestionamiento, algo que podría hacer mejor luego de dar un paso al costado.

"Todos aquellos que podemos tener un pequeño hilo de sospecha, de duda ante la gente, que diga las cosas claramente. Esto no lo anula como fiscal. Hecho esto, entra con más fortaleza como el fiscal que necesitamos", comentó.

En otro momento, César Villanueva destacó el nombramiento de Vicente Zeballos como nuevo ministro de Justicia, y lamentó las condiciones en las cuales Salvador Heresi renunció a su cargo.

"(¿Se equivocaron al nombrar a Salvador Heresi?) No nos equivocamos en el sentido de su profesionalidad, pero desafortunadamente, estas muestras que se están teniendo en los audios, hicieron que pusiera su cargo a disposición, como era lo correcto y como indicamos desde el Ejecutivo. Si quieres aclarar algo, acláralo y da un paso al costado", manifestó el primer ministro.

En ese sentido, aseguró que cualquier funcionario público, incluso desde el Ejecutivo, debería estar dispuesto a abandonar su cargo si es que está bajo sospecha de actos de corrupción.

"Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a ponernos a un costado si hubiese alguna duda con estos audios para que se aclaren las cosas y no se debilite la lucha frontal que el Gobierno está haciendo contra la corrupción", exclamó.