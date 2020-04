Dos semanas después de que el Poder Judicial (PJ) dispuso que César Villanueva cumpla arresto domiciliario ante riesgo en su salud, el ex primer ministro aún no ha podido ser excarcelado. Un informe de la Policía determinó que el inmueble donde iba con la medida no reúne las condiciones de seguridad necesarias, y el PJ ha dispuesto una segunda inspección a la vivienda.

"A esto [estado de salud] se suma ahora el riesgo del coronavirus, donde acá [en el penal] tanto internos como técnicos y autoridades, no hay rangos, hemos formado un grupo para defendernos lo máximo posible de estos riesgos, pero usted sabe que es un virus desconocido y que puede ser fatal frente a una situación de esta naturaleza”, afirmó el propio Villanueva cuando sustentó su pedido para ser excarcelado, a inicio de mes.

Según pudo conocer El Comercio, el pasado 7 de abril la Primera Sala de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió notificar a Villanueva Arévalo y su defensa “precisen o indiquen otro inmueble para ejecutarse la medida coercitiva de detención domiciliaria a la brevedad posible”.

La sala tomó la decisión luego de conocer el informe policial que refiere que el inmueble ubicado en el distrito de Magdalena "presenta vulnerabilidad de alto riesgo”. Añaden que se "hace imposible realizar el servicio policial con autonomía".

Luego de emitido el informe, el 8 de abril, Jaime Bustamante, abogado de César Villanueva, solicitó a la sala que se realice una nueva inspección a la vivienda. La sala accedió al pedido.

En su escrito, el letrado señaló a los magistrados que las observaciones hechas por la policía habían sido subsanadas, por lo que solicitaba se oficie a la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía que se realice una segunda evaluación del inmueble.

Por su parte, el equipo especial pidió el lunes a la sala que uno de los fiscales participe en la diligencia donde se revisará nuevamente el domicilio presentado por Villanueva. En su solicitud, el fiscal superior Hernán Mendoza consideró que es necesaria la participación del equipo especial en la inspección.

“Aunque es notorio nuestro desacuerdo con la “nueva inspección” por las observaciones anotadas (…) consideramos necesaria nuestra intervención en ella, porque, como Ministerio Público, recaerá en nosotros el control de las obligaciones impuestas”, indicó el fiscal.

El también ex gobernador regional de San Martín es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita. De acuerdo a la tesis fiscal, Villanueva recibió pagos de Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

Sobre el pago de la caución

De acuerdo a la resolución que ordenó la excarcelación y detención domiciliaria de César Villanueva, la sala impuso el pago de una caución de S/100 mil, monto que debía ser cancelado por el expremier para poder salir de prisión.

La defensa de Villanueva solicitó al PJ reemplazar el pago de la caución económica con los bienes del ex primer ministro.

“En estos momentos como es evidente carece de trabajo y no cuenta con ahorros suficientes para efectuar el depósito de la caución impuesta por la Sala, motivo por el cual para dar cumplimiento con lo ordenado mediante Resolución N° 3 de fecha 01 de abril de 2020, resulta necesario sustituir la caución ordenada por una caución real, a mérito de lo dispuesto por el artículo 289, inciso 3 del Código Procesal Penal”, señaló.

Al respecto, la sala respondió que “si pretenden sustituir la caución económica por una de carácter real, deben constituir garantía real ante los Registros Públicos a favor del órgano jurisdiccional indicado en la resolución N° 3 y por el monto de 100 000 soles”.