El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, le pidió esta mañana al Congreso, dominado por Fuerza Popular, la confianza a su equipo en respaldo a dos políticas de gobierno, que aterrizan en los cuatro proyectos de reforma constitucional que promueve el presidente Martín Vizcarra. Agregó que no aceptarán “aprobaciones parciales”.

“Los cuatro proyectos de reforma constitucional son parte de un proyecto integral, son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país. Por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro, como lo establece un compromiso de diálogo alturado que hemos tenido”, indicó ante el pleno del Parlamento.

Durante su discurso, que duró 25 minutos, Villanueva también indicó que la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia, fue aprobada por el Parlamento “extraordinariamente” después de que el presidente Vizcarra haya anunciado la cuestión de confianza.

El primer ministro afirmó que la aprobación de este proyecto del Ejecutivo fue unánime a pesar de que un sector del Congreso lo calificó como “mamarracho”.

“A pesar de los adjetivos que no son los nuestros ni tampoco vamos a tomarlos en cuenta, este Congreso de manera unánime y sin mayores cambios al ‘mamarracho’, al ‘disparate’, lo aprobó por unanimidad histórica”, remarcó César Villanueva.

Exhortó, en ese sentido, a los parlamentarios de todas las bancadas a que “con esa magia de la velocidad” y “con la voluntad” que el Legislativo demostró el martes, apruebe con la misma celeridad las tres reformas restantes, como la no reelección inmediata de parlamentarios, el retorno a la bicameralidad y los cortapisas al financiamiento de los partidos políticos.



César Villanueva, además, subrayó que las reformas que el gobierno busca llevar a referéndum “son claras y de espíritu irrenunciable”.

Pide recuperar confianza de población

El jefe del Gabinete Ministerial, en otro momento de su presentación, le solicitó al Parlamento volver a recuperar la confianza de la población así como tener la humildad de reconocer que se ha alejado de los intereses de sus electores.

“Este proceso [de referéndum] tendrá la validez legal con la aprobación de ustedes en el Congreso, pero con la legitimidad que requiere cada reforma que queremos que sea duradera en el tiempo necesitamos que la población sienta suyas estas reformas, porque los 130 congresistas nos hemos alejado de esa población”, señaló.

César Villanueva precisó que el pedido hecho por el gobierno al Congreso se basa en la aprobación de las cuatro reformas hasta el 4 de octubre, a fin de que el referéndum se pueda realizar el domingo 9 de diciembre, a fin de que coincida con la segunda vuelta de las elecciones regionales.

“Es una decisión histórica que yo estoy absolutamente seguro de que este Congreso no dilatará más, será generoso con quienes les dio el voto para decirles ‘tú que me llevaste al Congreso, ahora yo te invito a fortalecer la democracia con tu participación en este referéndum’ y verán cuántos miles y millones de ciudadanos van a participar de este referéndum con fe y esperanza”, manifestó.

Para concluir, César Villanueva reiteró su solicitud de confianza en la aprobación de “dos políticas de gobierno materializadas en los cuatro proyectos de ley” presentados a inicios de agosto por el Ejecutivo. “Necesitamos las reformas ya, necesitamos el referéndum ya, ahora, no más demoras”, acotó.