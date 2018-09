César Villanueva: "Ya no es una posibilidad el cierre del Congreso"

El primer ministro, César Villanueva, dijo creer anoche que el cierre del Parlamento Nacional “ya no es una posibilidad”, puesto que los resultados que obtuvo el Gobierno con la cuestión de confianza “han sido favorables”.

“Creo que ya no es una posibilidad el cierre del Congreso porque los resultados del pedido de confianza han sido favorables. Mire los avances en Constitución. Hemos avanzado. Lo que se está discutiendo ahora son los detalles y algunos elementos que faltan discutir”, sostuvo en el programa "Agenda Política" de Canal N.

En esa línea, el jefe del Gabinete consideró que el Parlamento está debilitado “porque no ha ido a la marcha de la evolución social que ha tenido el país” y por esa razón es necesaria una reforma política que permita el retorno al sistema bicameral.

“Una reforma de la categoría, del nivel de la reforma judicial, no caminaría correctamente si tú no haces una reforma política”, señaló César Villanueva.

“Es un proceso de un país que ha estado absolutamente desmoronado moralmente con el tema de las acciones de ciertos personajes que están en cuestión y el Congreso está debilitado porque no ha ido a la marcha de la evolución social y todo el proceso migratorio interno que ha tenido el país”, explicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de plantear nuevamente una cuestión de confianza si el Legislativo no debate los proyectos de reforma a tiempo, César Villanueva dijo que no se pronunciará sobre supuestos y manifestó su confianza en que el Parlamento cumpla con su compromiso.

El también parlamentario precisó, en ese sentido, que él no atacó a los legisladores en el discurso con el cual sustentó la cuestión de confianza ante el Congreso.

“Decir las cosas con firmeza, decir que queremos que se hagan las reformas no es un ataque. No atacamos a nadie en particular, atacamos a la corrupción con reformas”, remarcó.

Finalmente, sobre una posible reestructuración del Gabinete Ministerial, César Villanueva detalló que conversará de ello con el presidente Martín Vizcarra en su momento, pero opinó que ahora no tienen que hacerse ajustes.

“Ahora no tenemos que reestructurar absolutamente nada, estamos avanzando notablemente, pero siempre en política a veces hay la necesidad de hacer ajustes. Ahora estamos abocados a dos cosas fundamentales que tiene que ver con la reconstrucción y con el friaje” declaró.