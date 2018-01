El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, consideró que obtener gobernabilidad es la prioridad para solucionar la crisis política tras el rechazo a la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori.

A su juicio, lo que hubo fue una negociación para salvar a PPK de la vacancia a cambio del indulto a Fujimori. “Siento que [Kuczynski] ha sido egoísta, siento que ha sido un presidente que ha priorizado su estabilidad política frente a toda la necesidad de una gerencia de gobierno nacional”, sostuvo.

En ese sentido, en diálogo con Canal N, planteó incluso que la salida a la crisis es la renuncia de PPK. Según Villanueva, en ese escenario el país quedaría a cargo del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien podría formar un Gabinete fresco sin la carga pesada que tienen Aráoz o el propio Kuczynski.

Pero apuntó que si esto no se da, podrían momentos difíciles para el Gobierno, pues el presidente “no tiene credibilidad”, y ello afectará también al Gabinete.

Precisamente sobre el Consejo de Ministros, cabe recordar que Mercedes Aráoz ha manifestado que el mandatario le ha ratificado su confianza como primera ministra. Sin embargo, César Villanueva aseveró que ella no es la persona adecuada para estar al frente del Gabinete actualmente, pues también ha perdido confianza.



“Ella informó que no conocía sobre el indulto, manifestó su oposición a cualquier negociación sobre un indulto y luego termina aceptando todo. Ahí no hay una coherencia, porque si no conocía eso es porque el presidente no le tenía la suficiente confianza para contarle un tema de tanta trascendencia como este”, señaló el legislador apepista.