El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que su Gabinete no está “preocupado” por la modificación que hizo el Congreso de la República en su reglamento respecto a los mecanismos de censura y cuestión de confianza.

“Nosotros, por el momento, no estamos preocupados por ese reglamento, porque si yo fuera asustado al Congreso porque me van a quitar la confianza o no... yo estoy, con el presidente Vizcarra, muy optimista”, aseveró.

El 8 de marzo pasado, el Parlamento aprobó la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR, propuesta por el congresista aprista Mauricio Mulder.

La modificación indica que para considerar una “crisis total” del Gabinete, ninguno de los ministros salientes debe formar parte del siguiente Gabinete.

De incluirse un ministro del Gabinete saliente –indica la norma– no habrá “crisis total”, por lo que no se tomará en cuenta en el conteo para que el presidente pueda disolver el Congreso.

La Constitución refiere que el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso en caso de que dos de sus Gabinetes sean censurados por ese poder del Estado.

Otro cambio que se hizo fue respecto a la solicitud de cuestión de confianza al jefe del Gabinete.

La nueva regla señala que esta no procede cuando su objetivo sea promover o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento de control político, tales como la interpelación o la censura.

Al ser una resolución legislativa, esta no puede ser observada por el Ejecutivo. Por ello, tras su promulgación, la bancada oficialista indicó que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Este miércoles, en conferencia de prensa, se le consultó a César Villanueva por las medidas que tomaría respecto a la mencionada norma. El primer ministro señaló que respetarán las decisiones del Parlamento.

“Respetamos al Congreso, como el Congreso seguramente nos va respetar a nosotros también en cuanto a poderes”, manifestó.



Agregó que cuando el Ejecutivo revise este cambio en el Reglamento del Parlamento, evaluarán su contenido y emitirán una opinión al respecto.



