El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, señaló que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no se da cuenta de la situación política en la que se encuentra, luego de que se salvara de la vacancia presidencial y que decidiera otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

“No está consciente en qué situación está hasta ahora políticamente. Públicamente una y otra vez he dicho que debe renunciar, porque [...] no tenemos un presidente creíble, y no tenemos una primera ministra creíble. Estamos en una situación bastante delicada”, manifestó.

El congresista explicó que APP decidió no apoyar la vacancia presidencial en diciembre pasado, porque si bien reconocían que había que investigar los vínculos de PPK con Odebrecht, consideraban que se debía “mantener una suerte de equilibrio” en el Gobierno.

Sin embargo, para César Villanueva, el presidente no tomó en cuenta a las fuerzas políticas que lo apoyaron en sus momentos “difíciles” al concederle el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

“Le importó un pepino quienes lo apoyaron en los momentos difíciles de su Gobierno y eso no ha sido solamente APP, sino todas las fuerzas políticas preocupadas por esta situación y porque hubiese gobernabilidad”, aseveró a Ideeleradio.

El parlamentario sostuvo que PPK demuestra que “no tiene claridad de dónde está y cómo está” políticamente al no propiciar el inicio de las investigaciones en torno a su presunta relación con Odebrecht.

“Esto reconfirma una situación de no valorar el cargo en que está, no valorar las acusaciones que tiene y que como un presidente correcto debería de asumir la responsabilidad de que se haga todas las investigaciones”, manifestó.

Según César Villanueva, la permanencia del presidente en el cargo “es cuestión de tiempo”, ya que -a su consideración- el jefe del Estado no llegará a culminar su gestión.



