César Villanueva será el primer ministro de Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra ofreció al congresista de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, ser el presidente de su primer Consejo de Ministros, según señalaron fuentes de El Comercio.

El legislador representante de San Martín, según confirmaron las fuentes, evaluó la propuesta del jefe de Estado y finalmente aceptó.

César Villanueva ya ha sido presidente del Consejo de Ministros, pero en el gobierno del ex presidente Ollanta Humala. Ocupó el cargo de octubre del 2013 (por entonces era gobernador regional de San Martín) a febrero del 2014, cuando presentó su renuncia irrevocable.

—Promovió vacancia y negó interés—

Como se recuerda, Villanueva fue el principal promotor del segundo intento de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Durante ese proceso, el parlamentario negó que haya estado inmerso en algún tipo de negociación o que Vizcarra le haya ofrecido el puesto a futuro. "Mi participación no merece ningún tipo de negociación con nadie. La de mi bancada tampoco", dijo el 18 de marzo en "Cuarto Poder".

Días después, volvió a negar su interés en obtener algún cargo ministerial en caso PPK sea vacado.

El pasado 22 de marzo, consultado por El Comercio por si estaría dispuesto a integrar el Gabinete de Vizcarra si fuera convocado, respondió: “No lo haré”.

El último lunes, César Villanueva visitó al presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno.

A su salida, el legislador negó haber dialogado con el mandatario respecto a la posibilidad de integrar su primer Gabinete.



“Bueno, fui a saludar al presidente [...] No hemos conversado todavía nada de eso [del nuevo Gabinete]”, sostuvo a "Perú 21".

—Conformación del Gabinete—

​Al momento, este Diario ha podido conocer también que el congresista no agrupado y ex miembro del oficialismo, Vicente Zeballos, podría asumir el Ministerio de Justicia. Pero este ha señalado que no le han ofrecido la cartera y que se encuentra en Moquegua como parte de la semana de representación parlamentaria.

Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército, estaría al frente del Ministerio de Defensa.

El economista David Tuesta asumiría por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas. Él participó en la Comisión de Protección Social creada durante la gestión de Alfredo Thorne.

Vale recordar que el presidente Martín Vizcarra mencionó en su mensaje al asumir el cargo que renovará por completo al Gabinete Ministerial.