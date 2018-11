César Villanueva propone retomar el diálogo tras el referéndum de diciembre

El último miércoles, el primer ministro César Villanueva afirmó que primero debía resolverse la situación legal de Keiko Fujimori para que se den las condiciones para retomar el diálogo con las fuerzas políticas. Y aunque horas después se dictó la orden de 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Odebrecht, el jefe del Gabinete cree que las aguas políticas aún no están calmadas para tener un encuentro “tranquilo, sincero, con mirada hacia adelante para todos”.

En diálogo con El Comercio, Villanueva planteó esperar a que pase el referéndum del 9 de diciembre para reanudar las conversaciones con las bancadas. Aunque consideró que sería un tiempo razonable, precisó que es una opinión suya y que aún no conversaba de esto con el presidente Martín Vizcarra.

“Lo que estamos diciendo es que en un ambiente sensible, con sospechas de todo el mundo, no se puede conversar. Se necesita la tranquilidad. Yo digo esperemos un poco más, no necesariamente el referéndum, pero calmémonos todos”, indicó.

Recién en ese escenario, agregó, se podría dar un diálogo sin insultos ni ataques para centrarse en la lucha contra la corrupción, el crecimiento económico y otros temas.

—Niega condicionamiento—

Villanueva reiteró que es necesario que el Congreso resuelva las denuncias constitucionales pendientes contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pero negó que esto sea un condicionamiento o alguna justificación para no retomar el diálogo con las bancadas. También rechazó que sea un intento para debilitar al Ministerio Público.

Sobre Chávarry, insistió en que su posición es a favor de que se despejen las sospechas en su contra, sin decir “condénenlo”.

“No hay ninguna condición, ninguna amenaza de cerrar nada, como lo han sugerido. Estamos por la tranquilidad de esperar que las aguas se calmen”, refirió.

Acotó que el Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo y a encontrar puntos comunes.

En tanto, se refirió a la acusación de Chávarry sobre un “interés político coordinado” entre el Gobierno y el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori. “El Ejecutivo no tiene ninguna capacidad para influir en las decisiones del Ministerio Público. Ni remotamente estamos pensando condicionarlo, coordinar bajo la mesa con el fiscal Pérez. Estamos muy alejados de esa situación”, sentenció.

—Posiciones—

Como se ha informado, Fuerza Popular ha hecho un llamado al diálogo con el Ejecutivo. Consultado por este Diario, el vocero de la bancada, Carlos Tubino, se mostró a favor de que las aguas políticas se calmen. Sin embargo, expresó su deseo de que las reuniones se den “sin condiciones y cuanto antes”.

“Nosotros estamos listos para retomar el diálogo. Creo que no hay que esperar. Estamos llegando tarde, demorados, pero nunca es tarde”, aseveró.

El portavoz de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, consideró que el Gobierno “quiere esperar que Fuerza Popular siga deteriorándose”. Criticó que alargue el diálogo al verse en una posición ventajosa.

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, sostuvo que en la época de crisis hay que buscar diálogo lo antes posible.