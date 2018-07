La difusión de diversos audios interceptados a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han revelado los vínculos entre estas personas con diversos empresarios, siendo uno de los más recurrentes Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors.

En una de las más recientes conversaciones difundidas por el portal IDL-Reporteros, se escucha a Camayo Valverde ufanarse ante el juez supremo César Hinostroza de haber visitado Palacio de Gobierno. Este audio data del 5 de abril, según el medio periodístico.

"Estoy en las altas esferas ahora pe", comentó Antonio Camayo en el audio. Cuando Hinostroza le pidió que haga el "envío de un mensaje con Martín" (en presunta alusión al mandatario Martín Vizcarra), el empresario asegura que va a reunirse con él en una mesa de trabajo el miércoles 11 de abril.

El Comercio no pudo encontrar el nombre de Camayo en el registro de visitas a Palacio de Gobierno o a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en las fechas aludidas en los audios (5 y 11 de abril).

Sin embargo, el nombre de Antonio Camayo sí aparece en el registro de visitas de la PCM en una fecha posterior. El 26 de junio de este año, el empresario de IZA Motors tuvo una reunión de una hora y media con el primer ministro, César Villanueva.

La visita de Antonio Camayo como parte de una comitiva de la Sociedad Nacional de Industria. Difusión

En conferencia de prensa, tras un pronunciamiento junto al presidente Martín Vizcarra, el jefe del Gabinete, César Villanueva, explicó que la reunión fue transparente y se realizó a pedido de Ricardo Márquez Flores, presidente de la SNI, quien buscaba exponer su plan de trabajo.

“Vino en esa comisión, fue una reunión protocolar, solicitada por el presidente Márquez para explicar su plan para reflotar la pequeña y mediana industria en el país y ver qué coincidencias podría haber con la política nacional que seguimos de alentar la inversión privada en todo el país”, afirmó.

Al respecto, el presidente Vizcarra dijo que Camayo nunca estuvo en Palacio de Gobierno y negó haberse reunido con él.

“A Palacio de Gobierno, en el transcurso de este año, hemos visto los registros, y ni una sola vez ha ingresado Camayo. No me he reunido con él, ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco”, afirmó.



El Comercio trató de contactar al empresario Antonio Camayo, pero no respondió a nuestras llamadas.