El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, manifestó que el Ejecutivo le brinda todo su respaldo al nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, ante las recientes críticas en su contra al recordarse una denuncia por no reconocer a su hija durante 24 años.

“El cargo no es tan así, o sea, han sido 24 años ciertamente, pero no de una relación de negación del ministro a su hija, sino circunstancias muy personales que no nos toca juzgar. Pero él ha cumplido al 100% y nos ha explicado a nosotros antes de jurar. Y por supuesto que nos parece que él ha cumplido como padre de familia y [que] ahora va a cumplir como ministro”, dijo César Villanueva desde Cusco.

Luego de conocerse que el congresista no agrupado sería el nuevo ministro de Justicia, desde algunos sectores, como el Apra, solicitaron su “inmediato cese” por este caso. No obstante, a través de redes sociales, su hija ha indicado que, si bien hubo “desencuentros, más producto de desorientaciones de personas en quienes confié, pero esos problemas ya están absolutamente resueltos”.

“[No es] Razón para que el nuevo ministro Vicente Zeballos renuncie o nosotros pensemos pedirle ninguna renuncia. Al contrario, le damos nuestro respaldo”, apuntó César Villanueva.

Asimismo, refirió que ahora, con un nuevo titular en ese ministerio, toca “trabajar fuertemente en la reforma del sistema de justicia”. “Nos tiene sin cuidado las declaraciones políticas, lo que nos importa son los objetivos nacionales”, consideró.

─Autonomía─

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, remarcó que el Gobierno “es respetuoso de la institucionalidad más allá de las personas”. Ello en referencia a la inasistencia del presidente Martín Vizcarra a la ceremonia de juramentación del nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Respecto a la polémica de que supuestamente quedaría inválida su designación debido a la ausencia de Vizcarra en el evento, refirió que este tema le corresponderá resolver “al propio Ministerio Público, a la Junta de Fiscales, que tienen autonomía frente al Ejecutivo”.

“[Deberán] Reafirmar al nuevo fiscal o definir lo que a ellos les corresponde. El Ejecutivo lo que va a hacer es respaldar plenamente a la institución del Ministerio Público para los fines de la lucha contra la corrupción”, aseveró.